ص 2:02 2017/08/24

وصل وفد أردني أمس إلى سورية قادماً من لبنان عبر معبر جديدة يابوس للتعبير عن تضامنه مع سورية ودعمه للشعب السوري في ظل الأزمة التي يمر بها وللمشاركة أيضاً في فعاليات الدورة الـ59 من معرض دمشق الدولي.

وفي تصريح صحفي لفت رئيس الوفد المحامي سميح خريس إلى أن هدف الزيارة استكمال الزيارات السابقة للوفد لكونها ليست الأولى له وللتعبير عن الوقوف مع الشعب السوري والاحتفال معه بالنصر على الإرهاب، مبيناً أن الزيارة ستشمل لقاء عدد من المسؤولين في الحكومة السورية لتبادل الآراء والأفكار حول عدة موضوعات، كما ستشمل زيارة معرض دمشق الدولي الذي شكّل استفتاء عالمياً كبيراً رسّخ تمسك الشعب السوري بوطنه وأرضه وقيادته.

وقال: أدركنا منذ اليوم الأول للحرب على سورية حقيقة المؤامرة ودوافعها وغاياتها وأدواتها وبالنتيجة لم ننقطع عن زيارة دمشق، منوهاً بصمود الشعب السوري في مواجهة الحرب التي يتعرض لها منذ أكثر من ست سنوات.

بدورها قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني ناريمان الروسان: في كل مرحلة من مراحل العدوان على سورية كنا نأتي إليها لنقف إلى جانبها ونتحدى العدوان عليها ونناصر الشعب السوري، وأضافت: حضرنا لنهنئ الشعب السوري بنصره المتواصل على الإرهاب.

وأكد رسمي الجابري من أعضاء الوفد أن هدف الزيارة تجديد عهدنا وموقفنا إلى جانب سورية لأننا لا نعتبر أنفسنا متضامنين إنما نحن جزء من المعركة، وأضاف: جئنا إلى سورية لنشارك السوريين الفرحة ولاسيما أن تباشير النصر تلوح في الأفق.

كما لفت إلى أنه تم استهداف سورية بسبب تمسكها بالثوابت العربية والقومية وسيادتها واستقلالها وقال: حالة انتصار سورية يجب أن تعمم لتكون أنموذجاً في المنطقة العربية.

ونقلت «سانا» عن المحامي فايز الشخاترة من أعضاء الوفد تأكيده أن ما تتعرض له الأمة العربية يشكل هجمة استعمارية- صهيونية- رجعية على الهوية العربية بهدف تدميرها بدءاً من تفتيت الدول إلى كيانات متعددة ما يؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره، مشيراً إلى أن العدو الذي يواجه أمتنا واحد وهو «التحالف» الصهيو- أميركي الاستعماري- الرجعي العربي المتحالف مع قوى الإسلام السياسي، وقال: قدمنا إلى سورية لنكون مع الشعب السوري في معركته ضد القوى الرجعية ولنشعرهم بأن معركتهم هي معركتنا وأننا مستعدون للتضحية في سبيل الأهداف التي يضحّون بها لأننا أبناء أمة واحدة لها مصير واحد.

وأشار عامر التل من أعضاء الوفد إلى أن الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب دليل على أن سورية قاومت ومازالت تقاوم هذه الحرب الكونية التي تتعرض لها.

وأكد التل أن الإرهاب بدأ يتساقط بفضل صمود الجيش العربي السوري، لافتاً إلى ضرورة وقف دعم الدول له وتمويله لأنه بدأ يرتد إليها.

يشار إلى أن الوفد يضم أعضاء من اتحاد المحامين العرب وأساتذة جامعيين ونواباً سابقين في البرلمان وإعلاميين وفعاليات سياسية أردنية.