ص 2:02 2017/08/24

في مؤشر إلى تدهور الأوضاع في تركيا وتزايد ديكتاتورية رئيس النظام التركي رجب أردوغان ولاسيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز من العام الماضي، سجلت ألمانيا ارتفاعاً جديداً لعدد طالبي اللجوء الأتراك، حسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة لكتلة حزب اليسار في البرلمان.

وحسب بيانات الوزارة في الرد على طلب الإحاطة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة منه أمس فقد بلغت نسبة طالبي اللجوء الأتراك الذين حصلوا على حماية في ألمانيا الشهر الماضي 22% مقابل 8٫7% في آذار الماضي، أي قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في نيسان الماضي.

وأوضحت «الداخلية» الألمانية أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك بلغ في تموز الماضي 620 طلباً مقابل 433 طلباً في حزيران الماضي و490 طلباً في أيار الماضي.

وبوجه عام، ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت النائبة الألمانية عن حزب اليسار سيفيم داجديلن في تصريحات لـ«د.ب.أ» أمس: الارتفاع المستمر في عدد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك يدل على أن تركيا تضرب بـ«الديمقراطية وسيادة القانون ومراعاة كرامة الإنسان عرض الحائط منذ فترة طويلة».