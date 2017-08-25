خالد الشويكي: ص 9:09 2017/08/25

فوجئت الأوساط الرياضية في سورية بغياب ملاكمينا حسين المصري وأحمد غصون وعبد المنعم عزيز وعلاء الدين غصون ومحمد المليس عن بطولة العالم المقامة حالياً في ألمانيا وهذا الغياب ترك آثاراً سلبية على نفسية اللاعبين الذين بذلوا وقدموا الكثير من الإمكانات من أجل التأهل والوصول إلى بطولة العالم ولاسيما بعد أن أثبتوا أيضاً تميزهم وتفوقهم في بطولة آسيا التي أقيمت في أوزبكستان.

الغياب إذاً كان من خلال تقصير وما إلى ذلك من أمور فهذا يعني أنه يجب محاسبة من قام بذلك ومهما كان موقعه, أما إذا كان لأسباب تتعلق بعدم منح لاعبينا تأشيرة الدخول «الفيزا» من السفارة الألمانية المكلفة بذلك فهذا يتطلب أن يقوم الاتحاد الرياضي العام بجميع الإجراءات على ساحة اللعبة الدولية والوصول إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمحاسبة كل من كان له يد في غياب ملاكمينا عن هذه البطولة.

وتحدث العديد من كوادر الملاكمة وحتى البعض من كوادر الاتحاد همساً عن هذا الغياب وأن من يتحمل المسؤولية هنا هو رئيس اتحاد اللعبة وسبب تحميلهم المسؤولية غير المؤكدة له هو لأن المكتب التنفيذي كان قد دعاه إلى جلسته الأسبوعية يوم الإثنين الماضي وما تردد حول سبب الدعوة هو للتحقيق معه بهذا الموضوع, وهذا ما جعلهم يذهبون بشكوكهم إلى أن رئيس الاتحاد هو من سيتحمل المسؤولية.

وسط كل ذلك وبهدف قطع الشك باليقين، توجهت «تشرين» إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة لاستيضاح الأمر بما في ذلك مسألة استدعاء رئيس اتحاد الملاكمة إلى اجتماع المكتب التنفيذي فأجاب قائلاً:

بالطبع الموضوع له أهميته الكبيرة لأن هذا الغياب أبعد ملاكمينا عن المشاركة وعن نتائج وميداليات كان من المتوقع أن يحصلوا عليها, وللوقوف على كل ما يتعلق بهذا الأمر طلبنا الملف كاملاً من اتحاد اللعبة واطلعنا عليه ووجدنا أن الإجراءات التي كان الاتحاد يعمل بها صحيحة مئة بالمئة, بدءاً من إرسالهم الكتيب الفني وانتهاءً بآخر يوم قبل انطلاق البطولة، مضيفاً: هناك مراسلات دقيقة موجودة ضمن الملف بما يخص سفر الملاكمين ومن يرافقهم من الفنيين وبقية البعثة وحتى «الإيميلات» المرسلة موجودة بالتفصيل سواء عن طريق «مواقع الأون لاين» الخاصة بهم أو عن طريق تواصلهم مع السفارة وتم إعلام القائمين على البطولة بعدم رد السفارة على القائمين على اتحاد الملاكمة وبعدم إعطاء لاعبينا التأشيرة.

«تشرين» سألته أيضاً: هل اتحاد اللعبة أعلمكم بهذه التفاصيل منذ البداية؟ فأجاب: بالطبع أعلمنا وأنا طلبت منهم أن يراسلوا الاتحاد الدولي ورئيسه الذي لم يرد عليهم أيضاً.

وأضاف: نحن الآن كلجنة أولمبية في سورية خاطبنا اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وأبلغناهم بجميع التفاصيل, لأن ما جرى سلوك غير حضاري ولا يتوافق مع الميثاق الأولمبي لأن ملاكمينا تأهلوا لبطولة العالم نتيجة لما حققوه من نتائج من خلال مشاركاتهم.

وقال: هناك مثال لاعبنا مجد غزال الذي شارك في بطولة العالم مؤخراً في لندن وحصل على تأشيرة الدخول «الفيزا» من أجل مشاركته في البطولة المذكورة وكان ذلك قبل أسبوعين من انطلاق منافسات البطولة.

وحول ما يترتب على القائمين على البطولة، قال اللواء جمعة: حالياً لا يترتب عليهم أي شيء لأننا نتابع مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للملاكمة، وأعود لأكرر لكم بأن جميع المراسلات التي اطلعت عليها هي مراسلات متسلسلة بدءاً من تاريخ 7 / 7 / 2017 وحتى الآن.

وعن سبب دعوة رئيس اتحاد الملاكمة لاجتماع المكتب التنفيذي وهل يتحمل المسؤولية، قال: ما لاحظته هو أنه لا يتحمل أي مسؤولية, ولكن إذا ظهرت لاحقاً أي مسؤولية فبكل تأكيد سيحاسب المقصر مهما كان لأن هذا بالنسبة لنا كان حلماً وهو مشاركة خمسة ملاكمين في بطولة العالم.

وعندما ذكرنا له أن البعض يحملون المسؤولية لرئيس اتحاد اللعبة، قال: المتهم بريء حتى يدان، وستظهر الأمور على حقيقتها – كما قال جمعة – وذلك بعد أن اطلع من رئيس اتحاد الملاكمة ورئيس المكتب المختص على كل ما يتعلق بالمشاركة من الألف إلى الياء.

ولكن قبل أن نختم نود القول: بالتأكيد كلام اللواء جمعة دقيق جداً ومن حقه متابعة الأمر بالطرق المطلوبة, ولكن السؤال المحيّر هنا: كيف ظهر الغياب فجأة؟ وهل يعقل ألا تكون هناك طرق أخرى لإيجاد حل لمشاركة لاعبينا خلال الوقت الذي كان متبقياً قبل البطولة ما دامت بوادر الغياب كانت واضحة لاتحاد اللعبة؟!.

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