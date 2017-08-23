ص 2:02 2017/08/23

في إطار حربه المتواصلة على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، استعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على المزيد من القرى والبلدات والمناطق والنقاط الحاكمة بريف حمص الشرقي وعلى تلة المحصة الاستراتيجية بريف حماة الشرقي بينما دكّ سلاحا الجو السوري والروسي أوكار «داعش» في دير الزور

وفي تفاصيل العمليات القتالية واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمها في عمق البادية ووسّعت نطاق سيطرتها في ريف حمص الشرقي بعد تكبيد تنظيم «داعش» الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية في عمق البادية وتوسعت بريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على قرى وبلدات الطيبة وقلعة الطيبة وضهر الحمرا وصيدة السن واللاطوم الشرقي واللاطوم الغربي والشيخ إبراهيم والقبب الفرنسية وقصر الحير الشرقي والسوق وحويسيس وقارة العريضة وتلول قارة الطحين وقبور الشعلان وبعض النقاط الحاكمة شرق قارة العريضة وجنوب شرق خربة الحيوانية وعدة مناطق جديدة غرب جبل شاعر.

ولفت المصدر إلى أنه تم خلال عملية السيطرة تكبيد فلول تنظيم «داعش» الهاربة من مناطق التطويق خسائر فادحة وتدمير مقرات ومستودعات مهمة ومحصنة في مناطق جبلية شديدة الوعورة إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك عدد من العربات المفخخة.

أما في حماة وفي إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث آخر بؤر إرهابيي «داعش» المحاصرة في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على اتجاه قرية جنى العلباوي خلال الليلة قبل الماضية.

وذكر مراسل «سانا» أن العمليات أسفرت عن استعادة السيطرة الكاملة على تلة المحصة الاستراتيجية القريبة من قرية جنى العلباوي شمال بلدة عقيربات المقر الرئيس لإرهابيي «داعش» في ريف حماة الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش قامت بتمشيط التلة بشكل كامل حيث فككت عشرات العبوات الناسفة والألغام وعثرت على العديد من الأنفاق والمقرات للمجموعات الإرهابية وصادرت ما بداخلها من أسلحة وذخيرة تركها الإرهابيون قبل فرارهم جنوباً باتجاه قرية جنى العلباوي وبلدة عقيربات جنوباً.

وتعد السيطرة على تلة المحصة خطوة مهمة باتجاه تحرير الجيش والقوات الرديفة قرية جنى العلباوي من إرهابيي «داعش» ومن ثم التقدم جنوباً باتجاه بلدة عقيربات وباقي القرى المجاورة.

وفي دير الزور نفذ الطيران الحربي السوري والروسي سلسلة طلعات جوية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد مصدر عسكري بأن سلاحي الجو السوري والروسي وجها ضربات مكثفة على مقرات وتحصينات لمجموعات من تنظيم «داعش» الإرهابي وطرق إمدادها في تلة علوش ومحيط منطقة المقابر وطريق وادي الثردة بدير الزور.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً على الأقل وإصابة آخرين وتدمير عدد من العربات والسيارات المختلفة بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

إلى ذلك ذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات ليلية مع إرهابيين من تنظيم «داعش» في منطقة المقابر وحي الرشدية ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم.

في سياق متصل أشارت مصادر أهلية من مدينة دير الزور إلى انهيار أحد الأبنية في حي كنامات بالكامل بعد انفجار قبو البناء الذي يستخدمه تنظيم «داعش» الإرهابي لصناعة المتفجرات وتحضير المفخخات ومقتل جميع الإرهابيين فيه.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من أهالي ريف دير الزور الشرقي قاموا أمس الأول بتحرير قرابة 50 مخطوفاً من أحد أوكار تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة غرانيج ونقلهم إلى مكان آمن خارج مناطق انتشار التنظيم، مشيرة إلى إحراق الأهالي صهريجاً لنقل النفط الخام المسروق في قرية بقرص.

وتأكد وفقاً للمصادر الأهلية مقتل الإرهابي «أبو معاذ الأردني» أحد «أمنيي» تنظيم «داعش» في مكتب ما يسمى «والي المنطقة» وإلقاء جثته جانب مساكن القطار شمال مدينة دير الزور وقيام التنظيم بإعدام «أحد إعلامييه» المدعو «علي الراضي» بعد محاولته الفرار.

وبينت المصادر أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام باختطاف 6 عائلات كانت تحاول الهروب من مناطق انتشاره قرب بلدة الكسرة غرب دير الزور، لافتة إلى أن التنظيم عمد إلى ضرب الرجال وإجبار النساء والأطفال على الرجوع.