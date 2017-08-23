أكد في حوار مع «الميادين» أن الحكومة تعمل برؤية استراتيجية في كل قطاعات الدولة وتضع رؤى لعشرات السنين

خميس: الجيش لن يسمح ببقاء متر مربع واحد تحت سيطرة الإرهابيين.. إعادة تشغيل حقول النفط التي تم تحريرها بكوادر وطنية.. نعدُّ متطلبات تطبيق مشروع الإصلاح الإداري خلال 4 أشهر