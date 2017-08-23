ص 1:01 2017/08/23

زار عدد من السفراء ورؤساء البعثات القنصلية والدبلوماسية السورية في عدد من الدول العربية والأجنبية مساء أمس عدداً من أجنحة معرض دمشق الدولي واطلعوا على ما تضمه والنشاطات المرافقة لفعاليات المعرض.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن معرض دمشق الدولي رسالة سورية إلى العالم بأنها تعافت وعادت إليها دورة الحياة الطبيعية وعودة للاستثمار.

وخلال زيارته معرض دمشق الدولي اعتبر الدكتور الجعفري في تصريح للصحفيين أن إعادة افتتاح معرض دمشق الدولي ليس مساهمة في المجهود الحربي للوصول إلى مرحلة الانتصار الحاسم فقط وإنما هو جزء من الانتصار، موضحاً أن الانتصار الاقتصادي هو جزء من الانتصار السياسي والعسكري وأن تكريس الانتصار أخذ شكلاً اقتصادياً لأن الأولوية اليوم هي لإعادة الإعمار التي تشكل هاجساً للدولة بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد.

وقال الدكتور الجعفري: إن تظاهرة معرض دمشق الدولي تمثل طائر فينيق لأن سورية هي طائر الفينيق الذي يعود ويولد من رماده للاستمرار وعندما يعود المعرض ويفتتح بهذه الطريقة فهذا يعني أن هذه البلاد بلاد المعجزات وشعبنا شعب المعجزات وقادر على اجتراح المعجزات.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أكد الدكتور الجعفري أن هذا المعرض هو رسالة سورية إلى العالم بأننا تعافينا وعدنا إلى دورة الحياة الطبيعية وأن إقامة المعرض الآن هي إعلان النصر على العقوبات وعلى الحصار الاقتصادي على سورية وهي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن سورية قد تعافت.

وأكد أن باب الاستثمار مفتوح للجميع وأن عملية إعادة الإعمار قد بدأت وهي عملية جوهرية وأساس الاستراتيجية السورية وهي مسؤوليتنا جميعاً كشعب سوري وكمسؤولين وطنيين في الداخل.

وفي تصريح لـ «سانا» لفت سفير سورية في إيران الدكتور عدنان محمود إلى أن المشاركة الإيرانية الكبيرة في معرض دمشق الدولي والمتمثلة بـ 40 شركة بالقطاعات الاستراتيجية الحيوية من الطاقة والكهرباء والبتروكيمياويات ومستلزمات الزراعة والإنتاج الصناعي بشكل كامل تعكس البعد الاقتصادي الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين والأفق المفتوح.

بدوره سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي أكد أن المشاركة اللبنانية في المعرض كانت كبيرة نسبياً والعلاقات الاقتصادية بين البلدين مرشحة للارتقاء إلى مستويات أكبر معتبراً أن المعرض ترجمة لانتصار سورية بعد إعادة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق وتحرير المصانع وآبار الغاز والنفط من الإرهاب إضافة إلى المصالحات التي يتم إنجازها في العديد من المناطق.