ص 1:01 2017/08/23

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أمس أن اجتماع «أستانا6» حول الأزمة في سورية قد يعقد بشكل مبدئي منتصف الشهر المقبل.

ووفق «سانا» فقد نقلت وكالة «سبوتنيك» عن عبد الرحمانوف قوله للصحفيين: حسب المعلومات التي تلقيناها من الجانب الروسي فإن الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا تخطط لعقد اجتماع تقني على مستوى الخبراء قبل نهاية آب الجاري يتفقون خلاله على أجندة الاجتماع والمواعيد المحددة لاجتماع أستانا المقبل، ومبدئياً الموعد هو منتصف أيلول القادم.