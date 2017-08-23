د. يسرى المصري ص 1:01 2017/08/23

ت: عبد الرحمن صقر

لن يطول الوقت قبل إعلان الحكومة أرقام الصفقات والعقود التجارية وأرقام الصادرات خلال أيام المعرض, ويبدو أن المفاجآت الاقتصادية كثيرة ولاسيما فيما يتعلق بصفقات التصدير التي يوجد اتفاق غير معلن أو غير صالح للنشر حول أرقامها الحقيقية ليس بسبب الخوف من الحسد والعين الضيقة وإنما لأسباب عدة «رجاء لا تقولوا للمالية لأنها تتعلق بالتهرب الضريبي» الأخبار القادمة من المعرض تثلج الصدر, فقبل الافتتاح وفي ليلة المعرض تم عقد أول صفقة بحوالي 60 ألف دولار, «البضاعة» وهي منتج وطني من الصناعات النسيجية القطنية كانت بالمعرض والشاري الخارجي جاء ليلاً وكتب العقد بشهادة مركز دعم المنتج الوطني..

الوفد الجزائري وقع صفقات تثبيت طلبات لعقود محارم وبهارات وألبسة كانوا يتحدثون ودهشتهم كبيرة, فأصغر جناح في المعرض يعادل أي جناح أوروبي في المعارض التي يحضرونها ونظام الأجنحة عالمي, ويؤكد السيد مهدي الدالي – مدير مركز دعم الإنتاج أن جميع الوفود التي التقى معها بينت تميزنا في الصناعات المختلفة من حيث الجودة والسعر وقدرتها على منافسة أهم الصناعات في كل دول العالم ويصف كيف أن رجال الأعمال تفاجؤوا أن هناك عمراناً وبأن هناك صناعة محلية, ويصف الدالي أن وفد رجال الأعمال الروس لم يكن يصدق ما رآه من البضائع الموجودة وكان في حالة ذهول فقد كان متخيلاً شيئاً ورأى بأم عينه شيئاً آخر, كانت هناك حرب إعلامية تصور عاصمة التجارة والصناعة بأنها أصبحت من الماضي فكانت الحقيقة شيئاً آخر, فدمشق تتألق حضارة وصناعة وتجارة وغنية وحاضرة وقلنا للوفود الصديقة والشقيقة, يضيف الدالي: لا نريد معاملة الأخ اليتيم أو الجريح أعطونا تسهيلات وخذوا تسهيلات أعطونا ميزات وخذوا ميزات أعطونا مراكز تجارية ولكم المثل, وفعلاً حصلنا على عدة مراكز تجارية تسويقية للبضائع السورية في كل من كستنادار في روسيا وفي الأهواز بإيران ويتم التباحث بشأن افتتاح مراكز أخرى في العديد من الدول.

ويرى الدالي أن عقود التصدير ليست علاقة بين شركتين أو قيمة مالية فقط هي تعني الكثير لنا هي الباب الذي ندخل منه لإعادة إعمار الصناعة وخلق حلقات إنتاج جديدة لتشغيل الأيدي العاملة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن نحن نهدف لتشجيع الصناعة ولدينا تجربتان في معرضي خان الحريري وسيريا مود فمن خلال تخفيف التكاليف على الصادرات السورية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية نجح الدعم في زيادة العملية الإنتاجية لأنها حرّضت المنتجين على المزيد من الإنتاج، وتالياً كانت النتيجة تحقيق عوائد من القطع الأجنبي.

وتحقيق توافق وانسجام بين القطاعين العام والخاص بشأن التصدير، ورأى الدالي أن توجّه الحكومة لاعتماد هذا الدعم يعني بشكل أو بآخر أن سورية بدأت في اعتماد المعايير العالمية لدعم الصادرات، سواء تلك المتعلقة بالتكاليف الثابتة «كهرباء – ماء – ضرائب..الخ»، أم المتعلقة بدعم الشحن المعتمد في الدول المجاورة وغيرها.

وأضاف الدالي: التصدير دليل الإنتاج، ودليل بداية الانتصار الاقتصادي المتوازي مع الانتصارات العسكرية، لذا نستطيع القول: إن عام 2017 يعد عام الصادرات السورية بامتياز، يوجد الآن حوالي 2500 رجل أعمال من دول مختلفة شاركوا في المعرض و استطاعوا كسر حاجز الخوف الذي كان موجوداً سابقاً بينما لم يتجاوز عددهم في المعارض السابقة 500 رجل أعمال.

ويشير مدير عام هيئة دعم الإنتاج إلى أن التنسيقات جارية بين الهيئة وجميع الاتحادات لافتتاح البيت السوري, إذ إن هيئة الصادرات ستتحمل نصف التكاليف, بينما ستقوم الاتحادات بتحمّل نصفها الثاني، وسيتم تشكيل مجلس إدارة لإدارة هذا البيت بالتنسيق بين الهيئة والاتحادات كلٌ حسب مشاركته.

