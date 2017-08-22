ص 3:03 2017/08/22

وسّعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية نطاق سيطرتها في جرود القلمون الغربي بريف دمشق وسيطرت على «قرنة شعبة عكو» الاستراتيجية، وبذلك تكون وحدات الجيش قد سيطرت نارياً على جبل حليمة أحد المقرات المهمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، كما دمّر سلاح الجو السوري آليات ومقرات وتحصينات لـ«داعش» في دير الزور وأرياف حماة وحمص والرقة، وقضى على عدد كبير من الإرهابيين.

وفي تفاصيل المشهد الميداني ليوم أمس وسعت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالطيران الحربي وبالتعاون مع المقاومة اللبنانية من نطاق سيطرتها في جرود القلمون الغربي خلال عملياتها على تجمعات ونقاط تحصين مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» فيها.

وأكد مراسل «سانا» في منطقة القلمون الغربي أن وحدات من الجيش والمقاومة اللبنانية واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة القلمون الغربي وسيطرت خلالها على قرنة شعبة عكو الاستراتيجية التي ترتفع 2364 متراً عن سطح البحر في جرد الجراجير وعلى مرتفع قرنة عجلون في المحور الشمالي.

وبالسيطرة على قرنة شعبة عكو تشرف وحدات الجيش والمقاومة على كامل المنطقة الجنوبية للقلمون الغربي وتحكم السيطرة النارية على جبل حليمة الذي يعد أحد المقرات المهمة للتنظيم التكفيري في المنطقة وعلى مداخل معبري شميس تم المال والقصيرة ووادي الشاحوط غرباً.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا» صباح أمس أن الطيران الحربي السوري دمر آليات ونقاطاً محصنة وبؤراً لإرهابيي «داعش» في غارات على تجمعاتهم ومناطق انتشارهم في منطقة القلمون الغربي.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية أمس السيطرة على قرنة شعبة القاضي وقرنة مد محبس وقرنة تم الزمراني وواطيات الزمراني وخربة قر وشعبة بيت سليم وشعبة الزويتينة الغربية في القلمون الغربي.

وفي ريف حماة دمّر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات وتحصينات لإرهابيي «داعش» في غارات جوية على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في ريفي المحافظة الشرقي والرقة الجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا» بأن الطيران الحربي نفّذ غارات جوية مكثفة استهدفت تحصينات ومقرات ومحاور تحرك آليات تابعة لتنظيم «داعش» في قرية جنى العلباوي بريف سلمية الشرقي ومدينة معدان على بعد نحو 70 كم جنوب شرق الرقة.

وأشار المصدر إلى أن الطلعات الجوية طالت تجمعات ونقاط تحصّن مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في رسم الصوانة وجنوب شرق رسم البارود وقصر الحير الشرقي بريف حمص الشرقي.

وبيّن المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة ومقرات وأوكار لإرهابيي التنظيم التكفيري وقضت على عدد منهم.

وأنجزت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة يوم الجمعة الماضي المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية بالتقاء القوات العاملة على اتجاهات ريف الرقة الجنوبي الغربي وريف حماة الشرقي وريف حمص الشرقي وأحكمت الطوق على من تبقى من إرهابيي «داعش» في منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي.

في غضون ذلك قضت وحدات من الجيش على عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» خلال عملياتها على تجمعاتهم في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في محيط منطقة المقابر قضت خلالها على 7 من أفرادها وأصابت آخرين، في حين دمّرت وحدة أخرى في رمايات مركزة نقاطاً محصّنة ومقرات للإرهابيين التكفيريين في أحياء الحويقة والعرفي والرصافة بمدينة دير الزور.

ولفت المصدر إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات مكثفة ضد نقاط إمداد وتحرك إرهابيي التنظيم وتحصيناتهم في قريتي معدان عتيق والتبني وتلة علوش ومفرق الثردة ومحيط المقابر أسفرت عن تدمير آليات وتحصينات للتنظيم والقضاء على أعداد من إرهابييه.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات مع إرهابيي «داعش» على محوري المقابر والبانوراما بالتزامن مع رمايات مدفعية وصاروخية وضربات جوية استهدفت نقاط وتحركات التنظيم في المقابر والثردة ومفرق ثردة وحي العرفي.

وأشار المراسل إلى مقتل ما يزيد على 50 إرهابياً من التنظيم بعضهم من متزعمي الصف الأول بعد أن نفّذت مجموعات من الأهالي هجوماً على اجتماع لهم في منجم الملح بريف دير الزور الغربي.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على 20 إرهابياً على الأقل من تنظيم «داعش» في محيط المقابر وتلة علوش وحي الحويقة في مدينة دير الزور ومحيطها.

إلى ذلك تحدثت مصادر أهلية عن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتفجير مبنى نادي بقرص والمدرسة الصناعية في البلدة، مضيفة: إن تنظيم «داعش» يواصل مصادرة ممتلكات الأهالي وطردهم منها وتوزيعها على إرهابييه بغية الاحتماء بالمدنيين من الغارات الجوية.

وقضى سلاحا الجو السوري والروسي أمس الأول على أعداد من إرهابيي «داعش» ودمرا أعتدة وأسلحة حربية وعربات مدرعة في وادي ثردة وتلة علوش وسرية جنيد ومحيط المقابر في محيط المدينة.