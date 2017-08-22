دمشق ـ دانية الدوس ـ سانا: ص 3:03 2017/08/22

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء السلك الدبلوماسي السوري وذلك خلال أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر خطوة نوعية تعكس تكامل مكونات الدولة السورية في تصديها للحرب الإرهابية والعمل الدؤوب للدبلوماسية السورية لمواكبة كل ما من شأنه دعم انتصارات الجيش العربي السوري، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي قام بها الدبلوماسيون السوريون لإظهار الحقيقة المضيئة لسورية في مختلف دول العالم.

وانطلاقاً من ضرورة زيادة التواصل الخارجي والتسويق للاقتصاد الذي دخل مرحلة التعافي أكد المهندس خميس أن كل دبلوماسي هو رجل اقتصاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وعلى عاتقه تقع مسؤولية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة من خلال وضع الملف الاقتصادي الذي يمثل التحدي الأكبر للشعب السوري خلال تصديه للحرب الإرهابية نصب عينيه.

وفيما يخص العلاقة بين الدبلوماسيين ورجال الأعمال السوريين في الخارج والدول التي يقيمون فيها بيّن المهندس خميس ضرورة أن يقوم السفراء من خلال تعاملهم مع رجال الأعمال والجاليات السورية في الدول الصديقة بنقل أولويات الاحتياجات السورية إلى الدول التي يوجدون فيها بما يحقق الفائدة المطلوبة، لافتاً إلى أهمية وضع السفراء رؤية ترويجية للصادرات السورية ووضع قاعدة بيانات لرجال الأعمال السوريين المغتربين والتواصل معهم وتشجيعهم على إقامة الاستثمارات في سورية.

ولأن الانفتاح الاقتصادي لسورية جعل علاقاتها الاقتصادية ذات أولوية حيوية في عمل البعثات الدبلوماسية اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد أولوية لعمل السفارات مثله مثل العمل السياسي، الأمر الذي يستلزم تأهيل البعثات الدبلوماسية لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لفرص الاستثمار والنهوض بالصادرات السورية في البلدان المعتمدين فيها، وجذب كل ما من شأنه تعزيز مكانة المنتج السوري الذي اشتهر بجودته على مستوى العالم.

وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالدعوة إلى ضرورة التركيز على المهارات الفردية للسفراء في علاقاتهم مع الدول التي يوجدون فيها لتعزيز التعاون الاقتصادي معها، مشيراً إلى ضرورة موافاة أعضاء البعثات الدبلوماسية الحكومة برؤاهم فيما يخص عملهم من جهة والعمل الحكومي من جهة أخرى وإرسال تجربة الدول الموجودين فيها للاستفادة منها في تطوير آلية العمل في سورية.

إلى ذلك وخلال اجتماع عمل خاص عقد برئاسته دعا رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تطوير منظومة البحث العلمي في سورية انطلاقاً من مفرزات الأزمة على مختلف المؤسسات، مشيراً إلى المعاناة السابقة في عدم وجود سياسة واضحة ومحددة للبحث العلمي.

وأضاف خميس: إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تأطير عمل المؤسسات الخاصة بهذا الموضوع والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتميزة في جميع مؤسسات البحوث ولابد من إحداث تطوير نوعي لجميع القائمين على مؤسسات البحث العلمي للارتقاء بآليات العمل في التنفيذ والسياسة والأهداف والرؤى ووضع منهجية فكرية واضحة لاستنهاض وتحفيز الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعات، والاعتماد على الذات والاستثمار الأمثل للعقول والكفاءات الموجودة.

وقد خلص الاجتماع إلى وضع المبادئ الرئيسة للسياسة الوطنية لتطوير منظومة البحث العلمي في سورية خلال المرحلة المقبلة لتتماشى مع التوجهات الحكومية في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تنفيذ خطة الحكومة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية.

وتجلت هذه المبادئ في وضع مرجعية عليا تنفيذية واحدة للبحث العلمي ووضع آليات جديدة لتطوير عمل هذه المرجعية وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى إنشاء بنك مركزي للمعلومات خاص بموضوع البحث العلمي في الهيئات والجامعات ومراكز البحوث وإيجاد آلية متطورة للتشبيك بين جميع هذه الجهات والهيئة العليا للبحث العلمي بما يضمن التنسيق الكامل والوصول إلى نتائج إيجابية للعمل بمرونة وسلاسة وإعداد رؤية بهذا الخصوص يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها لتكون سياسة وطنية متكاملة للبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة.

من جهته بيّن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف- رئيس مجموعة العمل المشكّلة لدراسة واقع البحث العلمي في سورية أنه بعد عدة اجتماعات تم اعتماد مبادئ السياسة الوطنية للبحث العلمي وإنشاء بنك معلومات مركزي، وكل هيئة لديها بنك خاص بها ويتم ربط هذه المدخلات مع الهيئة العليا للبحث العلمي وتم وضع برنامج زمني تقني ومادي لإنشاء البنك إضافة إلى وضع أسس جديدة للتشبيك بين مختلف الجهات لتكون المرجعية واحدة.

وتركزت نقاشات المجتمعين على أهمية التوجه نحو الإنتاج الفكري ليكون هناك مخرج يساعد على دفع العملية الإنتاجية بمختلف المجالات وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تسويق مخرجات البحث العلمي إلى جانب القطاع الحكومي، وتفعيل قانون إحداث الهيئة العليا للبحث العلمي وتفعيل البحث العلمي وتنشيطه على المستوى الجامعي والأكاديمي، مبينين ضرورة الارتقاء بالعمل ليكون وفق سياسة واضحة ومحددة وهيكلية إدارية متطورة وأهمية وضع مؤشرات ومعايير دقيقة لقياس أداء جميع الجهات المعنية بالبحث العلمي ووضع أسس لإلزام جهات القطاعين العام والخاص بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي وإعداد قاعدة بيانات بحاجة هذه الجهات للبحث العلمي.

يذكر أن الحكومة تولي عملية البحث العلمي اهتماماً متزايداً نظراً للدور المنوط بمخرجاته في مرحلة إعادة الإعمار، وتضع ضمن أولوياتها الاستفادة من هذه المخرجات في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والزراعية.

كما التقى المهندس خميس مساء أمس وزير خارجية جمهورية أبخازيا داور كوفي والوفد المرافق له.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة والشعب السوري لمواقف جمهورية أبخازيا تجاه الأحداث التي تجري في سورية مثمناً مشاركتها في معرض دمشق الدولي التي سيكون لها دور كبير بإيجاد علاقات جيدة بين البلدين تؤسس لمرحلة من التعاون البنّاء.

وبيّن المهندس خميس أن سورية حريصة على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة وخصوصاً بعد أن أثبتت للعالم أنها أقوى من التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة الانطلاق برؤية جديدة في العلاقات الاقتصادية مع أبخازيا بما يحقق مصالح الطرفين.

وأكد المهندس خميس أن تماسك الشعب السوري وصمود الجيش العربي السوري الذي يصنع الانتصار تلو الانتصار ويفشل المؤ

امرات المحاكة ضد وطنه كان له الدور الأساسي في استمرار عمل مؤسسات الدولة، موضحاً أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضت على سورية طوال سنوات الحرب لم تضعف من عزيمة شعبها الذي سعى بجميع كوادره إلى تعزيز اقتصاده الوطني والاستمرار في تدوير عجلة الإنتاج.

بدوره أعرب وزير خارجية أبخازيا عن سعادته بمشاركة بلاده في معرض دمشق الدولي الذي يعتبر بمنزلة إعلان النصر لسورية في حربها على الإرهاب ومموليه وكل من يحاول النيل من سيادتها، لافتاً إلى أن هذه المشاركة ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في شتى المجالات.

وثمّن الوزير كوفي صمود الشعب السوري في أشرس حرب شنت عليه والتضحيات التي يقدمها في سبيل صون كرامته والحفاظ على ثقافته وحضارته المميزة التي اشتهر بها على مر التاريخ، معرباً عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية التي طالما كانت القوة الفاعلة الأولى في المنطقة.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ووزير الاقتصاد الأبخازي أدغور أميرانوفيتش أردزينبا ومدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة خارجية أبخازيا أنفير الشوندبا ورئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية أبخازيا غينادي غاغول.