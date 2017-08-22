ص 3:03 2017/08/22

أكدت وزارة الدفاع الروسية تكثيف الطلعات الجوية للطيران الحربي الروسي المشارك في الحرب على الإرهاب في سورية لدعم العمليات المتسارعة للجيش العربي السوري وانتصاراته المتلاحقة في عمق البادية السورية.

وذكر رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي أن القوات السورية تمكنت بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية من إلحاق هزيمة مطلقة بمجموعة كبيرة من إرهابيي «داعش» في المنطقة الوسطى، مبيناً أن الجيش السوري يواصل تقدمه في المنطقة وهو يقطع 30 إلى 40 كم يومياً.

ولفت رودسكوي إلى أن الطيران الحربي الروسي كثف غاراته للقضاء على الإرهابيين المحاصرين في منطقة عقيربات الذين يحاولون الفرار باتجاه دير الزور، حيث ينفّذ 60 إلى 70 طلعة قتالية يومياً إضافة إلى عمليات الاستطلاع الجوي والكشف عن عربات وأرتال تابعة لـ«داعش» وتدميرها على مدار الساعة.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن الطائرات الروسية نفّذت خلال الأيام الخمسة الماضية 316 طلعة قتالية وجهت خلالها 819 ضربة، في حين بلغ عدد الطلعات القتالية منذ بداية الشهر الجاري 990 طلعة وجهت خلالها 2518 ضربة.

وأعاد رودسكوي إلى الأذهان عملية الإنزال الجوي التي نفّذها الجيش السوري ليلة الـ12 من آب الجاري في عمق مناطق انتشار «داعش» عند الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وحمص، مبيناً أن السرعة التي اتسمت بها وفاعلية الدعم الناري من مدفعية الجيش السوري ومروحيات «كا 52» الروسية سمحتا بفرض السيطرة على بلدة الكدير من دون أي خسائر في صفوف قوات الجيش السوري.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن ريف دير الزور يعد آخر تجمع لتنظيم «داعش» الإرهابي في الأراضي السورية، حيث هربت إلى هذه المنطقة القوات المتبقية للتنظيم من المناطق السورية والعراقية الأخرى بما في ذلك الفصائل الأكثر جهوزية للقتال من الموصل العراقية والرقة السورية، مشدداً على أن رفع حصار «داعش» عن دير الزور سيكلل عملية إلحاق الهزيمة بالقوات الأساسية للتنظيم الإرهابي في الأراضي السورية.

سلاح الجو الروسي يقضي على 200 إرهابي كانوا في طريقهم إلى دير الزور

كذلك أكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية قضت على أكثر من 200 إرهابي من تنظيم «داعش» ودمّرت لهم قافلة من عشرات الآليات والعربات المدرعة كانت متجهة إلى مدينة دير الزور.

وأفادت الوزارة في بيان لها أمس بأن الطيران الحربي الروسي نفذ طلعات جوية مكثفة على محاور تحرك قافلة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي كانت متجهة إلى مدينة دير الزور قضى خلالها على أكثر من 200 إرهابي ودمرت أكثر من 20 مركبة مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وقاذفات قنابل إضافة إلى عربات مدرعة ودبابات وشاحنات تنقل ذخائر.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطيران الحربي دمّر أيضاً مجاميع إرهابية كبيرة للتنظيم كانت تحاول إعادة تجميع نفسها والتوجه نحو دير الزور في محاولة منها للحفاظ على بعض مواقعها هناك والمتساقطة تباعاً في أرياف الرقة وحمص وحماة نتيجة عمليات وحدات الجيش العربي السوري المدعومة من سلاحي الجو السوري والروسي.