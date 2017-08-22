ص 3:03 2017/08/22

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ومصر حريصتان بشكل ثابت على محاربة الإرهاب وضرورة وضع حد لتمويله ووقف دعمه إيديولوجياً.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو أمس إلى أن مصر تقوم بدور مهم فيما يخص دعم فكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا ومصر تدعمان تشكيل وفد موحد لـ«المعارضة» على أساس واقعي فعال لبدء الحوار مع الحكومة السورية، مبيناً أنه يتم التعاون مع آخرين في هذا الشأن وسيتم الإعلان عن نتائج هذا العمل قريباً.

وأوضح لافروف أن إنشاء منطقة لتخفيف التوتر في إدلب صعب جداً ومعقّد، وقال: نعمل على حلّها بمشاركة الدول الضامنة الثلاث في إطار عملية أستانا، حيث جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا حول إنشاء هذه المنطقة، واتفقنا على أنه في أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل سنعقد لقاء ثلاثياً على مستوى الخبراء في سياق التحضير لاجتماع أستانا ونأمل بأن تلقى النتائج التي سيتم التوصل إليها دعم الدول المشاركة.

من جانبه أوضح شكري أن مناقشاته مع الوزير لافروف تناولت الأوضاع في سورية والعراق وليبيا واليمن وأهمية استعادة الاستقرار هناك وفي كامل منطقة الشرق الأوسط والقضاء على التهديد الذي بات يمثّله الإرهاب وضرورة التصدي له من منظور شامل ومواجهة الدول والأطراف الراعية له وتحقيق توقفها الكامل عن مثل هذا الدعم.

وأكد شكري أن مصر تدعم اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سورية، لافتاً إلى أن دور بلاده بهذا الخصوص يقتصر على الإطار السياسي وتوفير الأرضية الملائمة له سياسياً وأنه ليس من المنظور أن يتوسع إلى أي مشاركة على الأرض في مراقبة هذه المناطق.

وجدّد شكري تأكيد بلاده على أن الحل السياسي للأزمة في سورية هو السبيل الذي يجب أن تعتمده وتدعمه كل الأطراف حتى تستعيد سورية استقرارها والشعب السوري مقدراته.