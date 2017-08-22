ص 3:03 2017/08/22

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن أمله بأن يعقد اجتماع أستانا حول سورية في أيلول القادم، وقال: سنواصل جهودنا مع روسيا وتركيا، وأعتقد أن أستانا إحدى الآليات المؤثرة والفاعلة حول سورية ولا بديل عنها.

وأضاف قاسمي: إن أولويات السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

وعن الوضع الراهن في العلاقات بين السعودية وإيران ووساطة بعض الدول في هذا الإطار قال قاسمي: سياستنا واضحة.. نرحب بكل تطور من شأنه أن يخفف من حدة التوترات وقمنا بالإجراءات اللازمة ونأمل أن تنظر السعودية إلى الأوضاع في المنطقة بواقعية.

وحول زيارة اللواء باقري إلى تركيا قال قاسمي: إن الزيارة كانت بمنزلة قفزة وخطوة تفاهم في مسار العلاقات بين البلدين ويمكننا أن نشهد في المستقبل النتائج الإيجابية لهذه الزيارة في العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة الإيرانية الجديدة ردّاً على انتهاكات أمريكا للاتفاق النووي أشار قاسمي إلى تأكيدات الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن إحدى مهام وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة هي الحفاظ على الاتفاق النووي ومكتسباته والتي تجب متابعتها عبر مختلف الوسائل.

وذكرت «سانا» أن قاسمي أوضح أن الاتفاق النووي هو اتفاق دولي، وقال: عدد كبير من دول العالم تدعم هذا التفاهم وأعتقد أنه من خلال إجماع شامل سنتمكن من صون المكتسبات التي حققها الاتفاق النووي.