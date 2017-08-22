ص 3:03 2017/08/22

أعلن رسمياً عن إطلاق خدمات «الجيل الرابع» في الجمهورية العربية السورية.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن إطلاق خدمات «الجيل الرابع» «فورجي» سيكون عنصراً مهماً في بناء الحكومة الإلكترونية والتي يعد الدفع الإلكتروني جزءاً منها، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تفوق ثلاثة أضعاف خدمات «الجيل الثالث» وتعمل على تأمين الخدمات لأكبر عدد من المشتركين وتفتح آفاقاً كبيرة لنقل البيانات والتطبيقات.

ونقلت «سانا» عن وزير الاتصالات والتقانة قوله: سورية من أوائل الدول العربية التي اطلقت خدمة «الجيل الرابع»، مشيراً إلى أنها أطلقت مشروع الكابل الضوئي منذ أكثر من عشر سنوات وتسعى لوجوده في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لحل مشكلة الكابل الضوئي بين اللاذقية وطرطوس من خلال توسيع البوابات الدولية قبل نهاية العام بحيث تستطيع حل مشكلة الكوابل في حال الانقطاع.

وقامت شركات الاتصال بنشر محطات تغطية في كل من دمشق وريفها واللاذقية وريفها وحلب وحماة وطرطوس وحمص في ظل عمل مستمر للتوسع وزيادة التغطية لتصل لجميع أنحاء سورية.

ويعتبر إطلاق خدمات الجيل الرابع حدثاً مهما فهي من الضروريات لدعم إعادة الإعمار ومحفز لكل الشركات الأجنبية التي تطمح إلى الاستثمار في سورية كما أنها أساسية من أجل دعم مشروع الأتمتة في كل القطاعات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها إلى جانب أن إطلاق خدمات الجيل الرابع يفتح الباب واسعاً للإبداع ويحفز الشباب السوري على تطوير برمجيات تدعمها السرعات المتطورة للإنترنت.

وبالرغم من الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركات من أجل إطلاق الجيل الرابع فهي تقدم الخدمة بنفس أسعار الجيل الثالث.