ص 3:03 2017/08/22

طالبت شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية مصرية بضرورة عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسورية كاملة.

كما طالبت هذه الشخصيات في بيان الدولة المصرية بالتنسيق التام مع سورية في الحرب المشتركة ضد قوى الإرهاب التكفيري المنفذ للمخططات الصهيو-أمريكية وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين وإعلان الحرب المشتركة ضد الإرهاب وتنظيماته.

وقالت: إن سورية اتخذت على مدى ما يقرب من 7 سنوات موقعها المدافع عن قضايا الأمة العربية والمقاوم لكل المشروعات الاستعمارية الراهنة وتصدّت بكل بسالة للمؤامرة الصهيو-أمريكية الشرسة بهدف «إسقاط» الدولة السورية، ولكن تماسكها شعباً وجيشاً وقيادة حال دون ذلك، واليوم وبعد مرور سنوات على بدء تنفيذ المخطط الذي استهدف الجميع من دون استثناء ترفع سورية رايات النصر على أشلاء مخطط وجثامين مؤامرات فشلت أمام الأسطورة السورية.

وحسب «سانا» فقد أشارت الشخصيات المصرية إلى أنه في الوقت الذي يعلن فيه الموقّعون على هذا البيان تضامنهم الكامل مع سورية في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب العالمي والإقليمي فإنهم في الوقت ذاته يستنكرون استمرار قطع العلاقات الذي اتخذته جماعة «الإخوان» الإرهابية في غفلة من الزمان استولت فيها على حكم مصر فمن غير المعقول أو المقبول أن يستمر قرار أصدره حكم الإرهاب على الرغم من خروج الجماهير في مصر لتسقط هذا النظام منذ سنوات وتأتي بحكم وطني يحارب «اليوم» الإرهاب نفسه.

وشدّدت الشخصيات على أن البيان الذي وقعت عليه يأتي اتساقاً مع موقفها الثابت منذ اللحظة الأولى لشن الحرب الكونية على سورية وإيماناً منها بأن أمن مصر هو أمن سورية وأن التاريخ أثبت دائماً النضال المشترك بين البلدين وأن كل معركة خاضاها كانت ضد عدو واحد وانتصارهما كان حتمياً، وأيضاً لإيمانهم بقوميتهم العربية ووحدة المصير وأصالة الشعب السوري وعروبته الأصيلة وبسالة وشجاعة الجيش العربي السوري وصلابة وشجاعة وحكمة قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

ووقّع على البيان 95 شخصية مصرية.