ص 3:03 2017/08/22

جدّدت الأحزاب والقوى الوطنية والقومية اللبنانية في البقاع تأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين سورية ولبنان لدحر الإرهاب.

وقالت الأحزاب في بيان لها أمس تسلمت «سانا» نسخة منه: إن المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني لاقتلاع شراذم الإرهابيين القتلة من جرود القاع ورأس بعلبك بالتلازم مع تطهير جرود عرسال على أيدي المقاومة حققت هدفين استراتيجيين مهمين أمنياً وسياسياً.

وأوضح البيان أن هذه المعركة أدت إلى إسقاط الإرهابيين الموجودين على التخوم الشرقية للنيل من الاستقرار الداخلي في لبنان عبر استهدافات تخدم أجندات خارجية إلى جانب إسقاط مساعي تدويل الحدود الشرقية عبر رفع القواطع بين لبنان وسورية بأقنعة دولية لا تختلف بشيء عن أغراض الإرهاب خدمة لأعداء لبنان وفي مقدمهم «إسرائيل».

ووجّه البيان التحية والإجلال والإكبار للجيشين العربيين اللبناني والسوري والمقاومة، مؤكداً أن وحدة الدم في الميدان تعيد نسج وحدة الأمة في الجرود بلا حدود كردٍ على السدود المصطنعة ومؤامرات التفتيت.