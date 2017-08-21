ص 5:05 2017/08/21

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية تقدماً جديداً خلال عملياتها على تجمعات ونقاط تحصن تنظيم «داعش» الإرهابيي في جرود القلمون الغربي بريف دمشق، حيث بسطت سيطرتها على مرتفعات حاكمة ومناطق جديدة وكبدت إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة، تزامن ذلك مع تمكن وحدات أخرى من الجيش من بسط الأمن على بلدة حميمة بريف حمص الشرقي، كما أحكمت سيطرتها على ثلاث قرى وعدد من التلال الحاكمة بريف حماة الشرقي، أما في دير الزور وجهت وحدات من جيشنا الباسل ضربات مكثفة على أوكار وبؤر التنظيم الإرهابي في محيط المقابر وتلة علوش وحي الحويقة في مدينة دير الزور ومحيطها ما أسفر عن تدميرها ومقتل 20 إرهابياً على الأقل.

وتفصيلاً وفي إطار عملياتها البطولية تابعت وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية تقدمها خلال عملياتها على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود القلمون الغربي بريف دمشق.

وأفاد مراسل «سانا» في القلمون الغربي بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية نفذت عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي «داعش» ومحاور تحركاتهم من ثلاثة محاور سيطروا خلالها على قرنة شعبة القاضي وقرنة مد محبس وقرنة تم الزمراني وواطيات الزمراني وخربة قر علي في المحور الجنوبي للعمليات في حين أحكمت السيطرة على شعبة بيت سليم وشعبة الزويتينة الغربية في المحور الشمالي.

وبيّن المراسل أن وحدات الجيش والمقاومة سيطرت نارياً بشكل كامل على معبر ميرا على المحور الشرقي بعد إحكامها السيطرة على دوار الشقيع وسن ميري الجنوبي وجبل سن فيخا ومرتفع حرف الموصل ومعبر فيخا.

ولفت المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في حين تعمل وحدات الهندسة على تفكيك الألغام التي نشرها إرهابيو التنظيم قبل فرار من تبقى منهم باتجاه أوكارهم المتساقطة تباعاً في المنطقة.

وتضيف عملية السيطرة نقاطاً جديدة وتمركزات مشرفة وحاكمة تزيد من فاعلية الرمايات النارية المركزة التي تنفذها وحدات الجيش والمقاومة اللبنانية على أوكار وتحصينات ونقاط تسلل الإرهابيين فيما تبقى من جرود القلمون الغربي.

أما في ريف حمص فقد أكد مصدر عسكري استعادة وحدات من الجيش السوري السيطرة على بلدة حميمة والقضاء على أعداد من إرهابيي «داعش» وتدمير آلياتهم بريف حمص الشرقي.

ولفت المصدر في تصريح لـ«سانا» إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء واصلت تقدمها في عمق البادية واستعادت السيطرة على بلدة حميمة بريف حمص الشرقي وقضت على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» ودمرت أسلحتهم وعتادهم.

وأضاف المصدر: إن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في البلدة.

وأشار المصدر العسكري في وقت سابق أمس إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت ضربات مكثفة بالمدفعية على تجمعات وتحركات لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وبين المصدر أن الضربات تركزت على محاور انتشار وتحرك تنظيم «داعش» الإرهابي شرق مدينة السخنة وفي قريتي المشيرفة الجنوبية وأبو قاطور بالريف الشرقي ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 إرهابياً وتدمير عدد من العربات المدرعة والسيارات المختلفة.

وفي حماة أعلن مصدر عسكري صباح أمس استعادة السيطرة على مساحات جديدة بريف المحافظة الشرقي بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم «داعش» الإرهابي فيها.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفّذت عمليات مكثفة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي على عدة اتجاهات بريف حماة الشرقي أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى الدكيلة الشمالية والدكيلة الجنوبية وأم حارتين وعلى مجموعة من التلال الحاكمة جنوب قرية أم حارتين.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير سيارات «بيك آب» مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم «داعش» والقضاء على 10 إرهابيين.

أما في دير الزور فقد دمرت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي السوري تجمعات ونقاطاً محصنة لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ(سانا) أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على أوكار وبؤر لتنظيم «داعش» الإرهابي في محيط المقابر وتلة علوش وحي الحويقة في مدينة دير الزور ومحيطها ما أسفر عن تدميرها ومقتل 20 إرهابياً على الأقل.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على مقرات وتحركات لتنظيم «داعش» في مناطق المقابر وثردة والبانوراما ومحيط الفوج 137.

وأشار المراسل إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» وتدمير مقرات ونقاط محصنة وكميات من الأسلحة والذخيرة.

إلى ذلك لفتت مصادر أهلية إلى فرار عدد من إرهابيي التنظيم من بينهم ما يسمى «مسؤول مكتب أشبال الخلافة» المدعو «أبو عبادة الشامي» مع عائلته.

وذكرت المصادر أن تنظيم «داعش» الإرهابي قتل 4 مدنيين وأصاب آخرين على طريق الكسرة – أبو خشب شمال غرب مدينة دير الزور بنحو 70 كم، كما قتل 5 مدنيين عبر إطلاق النار على قوارب كانت تقلهم في نهر الفرات أثناء محاولتهم الهروب من قرية القصبي بالريف الغربي.

وأكدت المصادر قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بحملة اعتقالات غير مسبوقة في مدينة العشارة بحق الشباب من أجل زجهم في المعارك بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها وتقدم الجيش العربي السوري باتجاه دير الزور من عدة اتجاهات.

وفي ريف السويداء الشرقي تصدّت وحدات من الجيش العربي السوري لمحاولات اعتداء لمجموعات إرهابية على نقاط عسكرية حدودية.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية شنت هجوماً على نقاط عسكرية على الحدود السورية – الأردنية بريف السويداء الشرقي، مشيراً إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

في غضون ذلك استشهد صباح أمس شخص نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بين قريتي العوصية والقبو بريف حمص الشمالي الغربي.