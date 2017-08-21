ص 5:05 2017/08/21

بحث نائب رئيس مجلس الشعب نجدت إسماعيل أنزور مع وزير خارجية جمهورية أبخازيا داور كوفي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطويرها في كل المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وأكد أنزور ضرورة تبادل الزيارات بين أعضاء البرلمانين في سورية وأبخازيا والاستمرار في التواصل لتطوير العلاقات بين الجانبين، لافتاً إلى أهمية تشكيل لجان صداقة وتطويرها لتكون لجاناً مشتركة تسهم بمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار نائب رئيس مجلس الشعب إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وإعادته الأمن والاستقرار إلى مناطق عديدة، مشدداً على حتمية انتصار سورية على الإرهاب وداعميه ومموليه في ظل التفاف الشعب السوري خلف قيادته وجيشه ومساعدة الحلفاء والأصدقاء.

بدوره أكد وزير خارجية أبخازيا أن إقامة معرض دمشق الدولي في هذا الوقت هي نصر لسورية، موضحاً أن مشاركة الوفد الأبخازي في المعرض لها هدف إضافي يتمثل في إيجاد علاقات جديدة بين البلدين، حيث سيكون للقاءات والاجتماعات التي عقدها في سورية آفاق لتطوير العلاقات التي سنحافظ عليها.

ونقلت (سانا) عن الوزير الأبخازي قوله: إن الولايات المتحدة التي تحاول عزل سورية عن المجتمع الدولي تعمل أيضاً على عزل جمهورية أبخازيا، ولذلك يجب أن نكون في صف واحد لمواجهة جميع الأطراف التي ستكون ضد مواقف بلدينا، معرباً عن أمله بأن تتعافى سورية ويعود الأمن والاستقرار إلى كل ربوعها.

بدوره عبّر وزير الاقتصاد في جمهورية أبخازيا أدغور أميرانوفيتش أردزينبا عن سعادة الوفد لزيارة سورية ذات التاريخ العريق، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وقال: شاهدنا خلال زيارتنا معرض دمشق الدولي وجود الاقتصاد السوري وتطوره واطلعنا على البضائع السورية ذات الجودة العالية والتي ستكون أحد متطلبات أبخازيا.

حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس رامي صالح وسناء أبو زيد وعاطف الزيبق والوفد المرافق لوزير خارجية أبخازيا.