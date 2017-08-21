ص 1:01 2017/08/21

ابتدع مقهى في مدينة أوتسونوميا اليابانية طريقة جديدة ومبتكرة لجذب السياح عبر توظيف العديد من القرود لديه لخدمة الزبائن، حيث أظهر شريط فيديو، قردة تدعى فوكو تشان تبلغ من العمر 17 عاماً، وهي تقدم المشروبات والمناديل لزبائن المقهى. وقال صاحب المقهى، كاورو أوتسوكا: إنه حصل على قرد يدعى ياتشان من قبل أحد معارفه منذ عدة سنوات، واصطحبه للعمل معه في المقهى، حيث اكتشف أن لديه إمكانات عديدة يمكن الاستفادة منها في العمل. وأضاف أوتسوكا: «بعد أن اكتشفت إمكانات القرود الرائعة، أحضرت فوكو تشان للعمل برفقة زميلها ياتشان، وبدأا في العمل معاً في خدمة الزبائن».