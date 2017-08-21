ص 1:01 2017/08/21

المايسترو المغترب د. عصام الشريفي قال عن زيارته لمعرض دمشق الدولي: لست سياسياً ولكن سأسمح لنفسي بالتكلم بهذا الشق، فالأزمة جعلتنا نتكلم بالسياسة ومعرض اليوم أقوى رسالة بأن سورية انتصرت وهذا عنوان عريض لا يمكن أن ينكره أحد، من المؤكد أن هذا المعرض سيتبعه انتعاش للفن والاقتصاد وأهم شيء سأحمله معي للمقيمين في الخارج هو الحقيقة والواقع، فالجمهور في الخارج مغيّب بشكل رهيب عما يحدث في سورية.

