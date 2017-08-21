ص 1:01 2017/08/21

تشرين

أثناء زيارتها إلى معرض دمشق الدولي قالت الفنانة سمر بلبل العائدة من المغتربْ إن افتتاح المعرض أشعر الموجودين بالفرح، وفرحة المغترب أكبر بعودة البلد ليعيش أياماً ولحظات كهذه وأنا حتى اللحظة أظن أنني أحيا حلماً بكل تفاصيله، عندما دخلت إلى بوابة المعرض انتابتني رغبة عارمة بالبكاء، وكادت تخونني عباراتي، وأعتقد أن عودة المعرض بهذه القوة إلى الواجهة الدولية رسالة للقوى الظلامية والإرهابية بأن سورية ستنتصر وستبقى بخير.

