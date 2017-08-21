مادلين جليس ص 1:01 2017/08/21

لم يخطر على بال أحد ونحن نتجه إلى مدينة المعارض أن حشود الزائرين التي توافدت ولا تزال إلى معرض دمشق الدولي، ستتكرر في أيامه المقبلة، فالسوريون استقبلوا المعرض كحدث ثقافي وظاهرة اقتصادية كبيرة وفرح اشتاقوه منذ سنوات خمس خلت بازدحام يشعرك بالفرح الكبير، إذ يكفي أن تنظر إلى امتداد الطريق المؤدي إلى مدينة المعارض لترى أرتال الحافلات والسيارات والمشاة، الجميع يتخذ الوجهة ذاتها، الحدث ذاته، والنصر ذاته، ويبدو أن سنوات الانقطاع الخمس لم تستطع أن تزيل من أذهان السوريين ذكريات جميلة حملها المعرض في أجنحته، وحملها السوريون في قلوبهم، فعادت اليوم لتكون شاهداً على استمرار صمودهم.

الشعب السوري توّاق للفرح بكل أشكاله وهذا ما عبّرت عنه السيدة منى بقولها: جئنا إلى المعرض ونحن على دراية بالازدحام الشديد الموجود هنا، لكننا لم نتوقع هذه الأعداد الهائلة من الناس، ولكن يبدو أن تعطش المجتمع السوري للفرح كان أقوى من أي ازدحام، كان تعطشاً حقيقياً لنهوض هذا البلد وتعافيه من جديد، وعودة جميع نشاطاته وفعالياته ومهرجاناته كما كانت قبل سنوات الأزمة وأكثر أيضاً، كما نأمل له وننتظر بفارغ الصبر.

(لم نشعر أن هناك حرباً أو أزمة في سورية) هذا ما بدأت به إحدى الزائرات المصريات التي قصدت المعرض برفقة عائلتها، تقول ابتسام: معرض دمشق الدولي أثبت للجميع أن الشعب السوري صامد في وجه الأزمات والمحن، وأن مؤسساته تتابع عملها كما لو أنها تستقبل النصر، وأن الانتصار سيعلن قريباً بهمة الجيش العربي السوري العقائدي، وكل سوري شريف يعمل لمصلحة هذا البلد، سواء بعلمه أو عمله أو صموده، متمنية أن تعود العام القادم لزيارة معرض دمشق الدولي وتهنئ السوريين بنصرهم على الإرهاب والدول الداعمة له.

لم يقف الازدحام عائقاً في وجه الزوار الذين أتوا من كل مكان قاصدين المعرض، وهذا ما عبر عنه بسام القادم من مدينة حماة قائلاً: رغم أننا رأينا منظر الازدحام الشديد الذي انتشر بشدة على صفحات التواصل الاجتماعي في اليومين الأول والثاني للمعرض، إلا أننا أردنا المجيء رغم ذلك لنري العالم أن الشعب السوري شعب يحب الحياة، يحب الفرح، هذا الشعب الذي كان أقوى من الإرهاب ومن الحصار الاقتصادي، سيعود مجدداً مشرعاً أبوابه لاستقبال الفرح.

أما بالنسبة للمساحة الكبيرة التي يشغلها معرض دمشق الدولي، فهي كبيرة جداً، ومع ذلك فهي مشغولة بالكامل من القطاعات كافة، ومزدحمة بشكل كبير من الزوار القادمين من مختلف المناطق والمحافظات السورية للمشاركة في المعرض وزيارته، وهو ما أشار إليه يونس القادم من محافظة طرطوس، وقال: عودة معرض دمشق الدولي هذا العام هي عودة لآمال السوريين بالانتصار المنتظر، هذا الانتصار الذي سعى إليه كل سوري من خلال صموده في سنوات الأزمة، ومازلنا بانتظار اللحظات التي نعلن فيها انتصارنا على الإرهاب، ولكننا إلى حينه سنبقى صامدين.

ورغم الآراء التي استبقت افتتاح معرض دمشق الدولي بفترات، وحاولت أن تنال من نجاح هذه الظاهرة الاقتصادية الوطنية الكبيرة، على اعتبار أن الوقت ليس منـــاسباً لإقامتها، إلا أن هذه الآراء ذاتها تراجعت عن موقفها لتتحدث بفخر عن المعرض، وعن أجنحته المختلفة، والمشاركات الواسعة لعدد كبير من البلدان العربية والأجنبية، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمعرض دمشق الدولي جاء هذا العام ليبرهن أن سورية تخطو خطواتها الواثقة نحو الانتصار والازدهار وإعادة الإعمار في المجالات كافة.

