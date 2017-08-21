ياسر النعسان ص 1:01 2017/08/21

بيّن نبيل بيشاني أمين سر اتحاد الصحفيين أن إقامة المعرض وعدد المشاركين من الدول العربية والأجنبية والعدد الهائل من الزوار… كل ذلك بمثابة رسالة بأن سورية مقبلة على الانتصار والنهوض من جديد وأن شعبها رغم الحرب الإرهابية التي تشن عليه منذ حوالي ست سنوات قادر على أن يبني وطنه ويدير عجلة الاقتصاد.‏

مشيراً إلى أن مشاركة اتحاد الصحفيين بالمعرض أتت للتعريف بدور الاتحاد من كافة الجوانب وليكون كغيره من الجهات مساهماً في إعادة الإعمار كل حسب دوره.

واعتبر محمد عباس عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين أن انطلاقة المعرض من جديد شكلت فرحة كبيرة للسوريين لكون الدول المشاركة فيه تعيد للأذهان الذكريات الماضية بوجود عدد جيد منها ما يدل على عودة الحياة إلى طبيعتها ولو احتاج ذلك إلى وقت.‏

بدوره عبر مازن خطاب مدير شركة ليوسوفت للمنظفات أن المعرض أكبر رسالة تحدٍّ ولا ننظر له نظرة ربح وخسارة بل لنؤكد للعالم ولكل من تآمر أننا موجودون وقادرون على الوقوف من جديد.‏

ورأى أن الصناعيين استطاعوا أن يثبتوا قدرتهم على التحدي عبر وجودهم هنا في المعرض وحصد أكبر مشاركة فيه، معرباً عن شكره لبواسل الجيش العربي السوري ولكل من ضحى من أجل أن تنهض سورية من جديد وتمنياته أن يبرم الصناعيون اتفاقيات تعوض خسائرهم وتنشط مبيعاتهم.‏

السيد جورج رماح مدير شركة خانجي ورماح لمستلزمات الشعر قال: يعد معرض دمشق الدولي أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية تقوم بها سورية منذ بدء الحرب الإرهابية التي تتعرض لها بعد توقف دام سنوات، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة للتبادل التجاري مع البلدان الاخرى.

ورأت نور رماح أن مشاركة شركات الدول الصديقة في مختلف الفعاليات المتخصصة في المجال الصناعي بالمعرض تهدف إلى دعم أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وايران.‏‏

ولفت ماهر كسكين من شركة ترومانين إلى أنه بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري رأت الشركة وجود فرص استثمارية واعدة في سورية، مشيراً إلى أن المعرض يعد خطوة مهمة لتنشيط الصناعة السورية واستعادة مكانتها‏‏.. وهذا ما أكده ابراهيم درتلي من شركة الحافظ الذي أضاف أن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية خطوة مهمة لتنشيط الصناعة السورية وفرصة للشركات المشاركة من الخارج للتعرف على الوجه الحضاري لسورية.‏‏

الكتور عادل ليلى من المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية أشار لـ«تشرين» إلى أن هذه الدورة من المعرض شهدت مشاركة كثيفة وهذا يعني الكثير للعالم الخارجي ويبشر بعودة الحياة لسورية مجدداً وبدء عجلة الاقتصاد بالنمو، مؤكداً أـن المعرض سيفتح أمام الجميع آفاقاً واسعة وهو تعبير قوي لانتصارات الجيش العربي السوري.‏‏

ومن شركة البستان للمواد الغذائية بين محمد ياسين حقميرة أن إقامة المعرض في هذه الظروف تعد انجازاً كبيراً لسورية في كل المجالات، لافتاً إلى أن أجواء المعرض توحي بأنها عرس حقيقي يشارك فيه جميع السوريين بينما لفت عبد الكريم هلال من شركة الناصر للمواد الغذائية إلى أن المعرض سيحدث نشاطاً وحركة اقتصادية لم نشهدهما من قبل ويفتح المجال لرفع معدلات تصدير المنتجات السورية.‏‏

وقال علي نصار من شركة الموالح والمكسرات إن دورة المعرض مهمة ليس للصناعة فقط بل للبلد بشكل عام لكونها جعلت الناس يشعرون بأن سورية وصلت إلى مرحلة الاطمئنان وبدأت في قطف النتائج الايجابية نتيجة الامن والأمان الذي تحقق بفضل انتصارات بواسل الجيش العربي السوري داعياً جميع المواطنين للقدوم إلى المعرض ومشاهدة أجوائه.

إلى ذلك أشار ممثل شركة المخزوم للتجارة والنقل عبد القادر بردقاني إلى المناخ الايجابي الذي يسود المعرض والحركة والنشاط الكبير اللذين بدأ يشهدهما، مؤكداً أنه انطلاقة اقتصادية لمختلف القطاعات ولاسيما خلال مرحلة إعادة الإعمار وسيحقق فائدة كبيرة لجميع الشركات الوطنية.‏‏

