ميسون شباني ص 1:01 2017/08/21

تستمر فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين باستقطاب الجماهير والفعاليات الاقتصادية والتجارية، المعرض الذي حمل بين طياته رسالة بأن سورية بدأت تتعافى من أزمتها، وأنها في العام 2017 مختلفة عما كانت عليه سابقاً، ومن يتابع النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في سورية والإنتاج السوري يدرك أن الحرب عبرت، وأن البلاد أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والبحث عن عقود استثمارية، وهذا تابعناه عبر الحركة الحثيثة والكثيفة التي يشهدها المعرض بفعالياته كلها .«تشرين» وعبر جولتها اليومية في أروقة معرض دمشق الدولي التقت بعض الفعاليات:

من وقف مع سورية هو من سيعمرها

محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم وخلال جولته في المعرض أكد أن ضخامة الحدث تجلت بالحشود الهائلة التي أتت إليه، ومجيء الزوار الذين أتوا الى المعرض يعكس رغبتهم في رؤية فعاليات كهذه وهذا الانطباع الكبير بالوجود إنما هو تعبير من الشعب السوري عن انتصاره وعودة الحياة الطبيعية اليه.

وأضاف: نحن كمحافظة ريف دمشق بدأنا بإعادة الإعمار في المناطق التي تحررت وإعادة البنى التحتية للمناطق المهدمة بالكامل، ووضعنا خطة طموحة لإعادة البناء، وفي هذا المعرض سنستفيد من التقنيات الموجودة ضمنه فيما يخص مواد البناء والإعمار للإسراع بعملية الإعمار في المناطق المهدمة، ومن وقف مع سورية هو مُنْ سيعمرها.

تخفيضات مميزة ضمن شرط تنشيط السياحة في سورية

بسام بارسيك مدير التسويق والترويج في وزارة السياحة قال: الرسالة واضحة وكل الشعب السوري بات مدركاً لهذه الرسالة بأن سورية انتصرت شعباً وجيشاً وقائداً، وكل قوى الإرهاب والتخلف والظلام والجهل اندحرت، وهذا الحضور خير دليل على إرادة الناس للحياة وإعادة إعمار ما دمر.

قال: بدأنا بإعادة الإعمار بشكل حثيث وخطى متسارعة، وعبر هذا المعرض نستطيع رؤية مختلف النشاطات الاقتصادية بكل قطاعاتها الحكومية والخاصة، وأغلب المساحات التي حجزت في أرض المعرض هي مساحات محجوزة من قبل القطاع الخاص والشركات الاقتصادية التي بقيت وظلت تقاوم منذ بداية الأزمة، والآن بدأت توسع نشاطها والاهتمام بموضوع التصدير والبحث عن أسواق جديدة، وكان القطاع السياحي في سورية قبل الأزمة يمر بفترة ذهبية لدرجة أن منظمة السياحة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي بمطبوعاتهم وأدبياتهم تحدثوا عن الانفجار المتسارع لعدد السياح في سورية، لكن الآن التحدي أمام قطاع السياحة هو تحد كبير، ونحن سنكون من أوائل القطاعات السياحية التي ستتعافى، وهذا التحدي تحقق منه بعض الجوانب ولاسيما عبر السياحة الداخلية وموسم السياحة بين 2015 و2017 ونسب الإشغال العالية رغم الأزمة الاقتصادية وأغلب الناس يشكون صعوبة الوضع الاقتصادي لكن هناك نشاطاً سياحياً وحراكاً كبيراً، الخطوة القادمة هي إعادة استقطاب السياح من الخارج.

وأضاف :المعارض هي إحدى الوسائل التسويقية لأي منتج، وعبر المعرض هناك الكثير من المنتجين الذين يبيعون بشكل مباشر الى المواطنين، أي كسر حلقة الوسيط وهناك تخفيضات على الأسعار، الأمر الذي ساهم في تفعيل حركة الشراء وتنشيط الاقتصاد، ونحن عبر عدة أجنحة لدينا عدد من مكاتب السياحة تقدم حسماً بنسبة 25% للضيوف وزوار المعرض وهذه المبالغ تضخ عبر الاقتصاد السوري وإلى الخزينة العامة خصوصاً الفنادق والمنشآت التابعة لوزارة السياحة، إضافة إلى المكاتب السياحية في المعرض التي تقدم رحلات يومية للمواطنين ولرجال الأعمال وهناك تخفيضات مميزة ضمن شرط تنشيط السياحة الى سورية، وعروض للرحلات وللضيوف الأجانب الذين زاروا سورية بسبب معرض دمشق الدولي، وهناك عقود أبرمت الآن ولا سيما مع وزارة الاقتصاد لترويج الصادرات، وقدمت الحكومة ميزات تشجيعية لأي شخص أراد استيراد البضائع خلال فترة معرض دمشق الدولي كالشحن المجاني.

المعرض فرصة لإبرام العقود بوجود المصارف والتأمين

هبة نويلاتي نائب المدير العام لشركة مسارات للمعارض والمؤتمرات قالت :نحن كشركة مسارات للمعارض والمؤتمرات مسؤولون عن قطاعين، الأول خاص بالمصارف والتأمين والتمويل والثاني هو التعليم العالي والتدريب الذي هو برعاية الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي، وعبره تشارك مجموعة كبيرة من الجامعات الخاصة والحكومية، إضافة الى المعاهد العليا والشركات الخدمية.

وذكرت أنه يتم تنظيمه سنوياً، واختاروا أن يكون هذا العام متزامناً مع انطلاقة معرض دمشق الدولي وحتى موعد صدور المفاضلة لطلاب المرحلة الثانوية، أما القطاع الثاني الخاص بالمصارف والتأمين والتمويل فتشارك عبره مختلف المصارف الحكومية وشركات التأمين التي كانت تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين والمصارف الخاصة والشركات الخدمية للمصارف والبنوك وهناك نسبة من شركات الحوالات المالية .

ولفتت إلى أن الشيء الايجابي بوجود وزارة التعليم العالي ضمن الجناح هو الإجابة عن كل التساؤلات المقدمة من شريحة الطلاب والشباب، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب والشباب يستفسرون عن السنة التحضيرية والمفاضلة وكل ما يتعلق بموضوع الدراسة في الجامعات، ويتم ايضاً الالتقاء بأولياء الأمور وأكدت أنه عبر المعرض تم كسر الحاجز بين الطالب والوزارة عبر الاستفسارات التي تتم الاجابة عنها وجهاً لوجه.

العامل النفسي عامل أساس للاقتصاديين لتعود عجلة الدوران للانطلاق

أسامة حسن مدير الدراسات والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية تحدث عن سوق دمشق للأوراق المالية وأن المشاركة كانت ضمن جناح المصارف والتمويل والتأمين، وعبر هذا السوق تتم معرفة المكان الذي يتم من خلاله تداول الأوراق المالية .

وصرح بأنهم كسوق مالي لهم مشاركتهم الدائمة في المعارض والمحافل الدولية لغرضين أساسيين الأول هو زيادة عمليات النشر والتوعية حول الثقافة الاستثمارية بالأوراق المالية، وأضاف قائلاً: عند الحديث عن سورية ودمشق والأوراق المالية نتحدث عن شيء جديد ومبهم، وأننا نمتلك بورصة وكيفية التداول أو الاستثمار، فالعنصر البشري الموجود في جناحنا يساعد على تقديم المعلومات والتساؤلات التي تتم الإجابة عنها، إضافة الى بروشورات وخيارات التوزيع وعبر الجناح يتم تقديم الدعوة لجميع الشركات القادمة من شركات إعادة الإعمار وشركات الاستثمار لتكون على شكل شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية ضمن القطاعات الموجودة في سورية.

