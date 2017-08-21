د. فؤاد شربجي ص 2:02 2017/08/21

يعمل السوريون في المرحلة الراهنة على قاعدة الانتصار المتنامي على الإرهاب, ويسعون للنشاط على مسارين الأول: إنجاز المسار السياسي, والثاني, إطلاق عجلة الإنتاج أساساً لإعادة العمران, ومن خلال المسارين يرسل السوريون رسالةً تعرّف بهم, مفادها (السوريون أقدم شعب حي, الحرية روحهم, والسيادة نبضهم).. وهذا ما يجعلهم مستمرين في التعمير على هذه الأرض منذ أن هبط آدم قرب دمشق إلى أن يبعث الله الناس على أرض سورية, كما يحدد كثيرون من دارسي شؤون القيامة والبعث.

في إطار المسار السياسي للحل المرتكز على كسر الإرهاب وتطهير معظم الأراضي السورية, فإن السوريين اعتمدوا (المصالحات الوطنية) استراتيجيةً تستعيد سورية عبرها تفاعل السوريين بعضهم مع بعض في تجاوز كل ما جرى في الحرب وصولاً إلى استعادة إنتاج الحياة من قبل كل السوريين.. وإذا كان البعض يخشى أن تكون مناطق (تخفيض التوتر) مقدمةً للتقسيم أو شكلاً من أشكال (تقسيم الأمر الواقع), فإن السوريين لم يقبلوا هذا الجانب من الحل (مناطق تخفيض التوتر) إلا جزءاً من استراتيجية المصالحة الوطنية.. وما أعلنته موسكو قبل أيام, وهي الضامنة في سياسة (مناطق تخفيض التوتر) بشأن العمل على إقامة (مجالس مصالحة محلية) في مناطق تخفيض التوتر, يكشف جانباً مهماً من جوانب هذا الحل السياسي.. لأن مناطق (تخفيض التوتر) تحقق أولاً وقف الصراع والعنف, وتوجه البنادق لمحاربة «داعش» و«النصرة» وغيرهما من الفصائل الإرهابية, كما يفتح الطريق للمساعدات الإنسانية والتبادل الاقتصادي والأهم أو ما يكمل كل ذلك.

ما أعلنته موسكو عن (مجلس مصالحة محلية) في كل منطقة من مناطق تخفيض التوتر, الأمر الذي يعيد هذه المناطق إلى حالتها الطبيعية كجزء من الدولة السورية, وهذه هي الحالة الطبيعية, هو ما يردده الإعلام على نحو مجازي بـ (العودة إلى حضن الوطن) وهكذا يطمئن كل من يتخوف من تحول هذه المناطق إلى بؤر خارجة عن سيطرة وسيادة الدولة ومنقطعة عن التفاعل الحي مع بقية الجسم السوري.

وإذا كان تظهير الإنجاز في المسار السياسي يستدعي الحوار السوري -السوري في جنيف, فإن مناطق تخفيض التوتر, ومجالس المصالحة, واستعادة اللحمة الوطنية السورية, عبر العمل والتفاعل بين جميع أطياف السوريين, في ظل المساواة أمام القانون, وتحت مظلة العدالة, والمساواة والمشاركة, إن كل ذلك يوفر لحوار جنيف السوري -السوري عوامل نجاح فاعلة, تجعل العملية السياسية أكثر سيولةً, وتدفقاً باتجاه الوصول إلى النتيجة التي ينتظرها كل سوري, وهي حل سياسي شامل يحقق الارتقاء الشامل بالاقتصاد والاجتماع والسياسة عبر حكومة وحدة وطنية, وإنجاز دستور جديد, وإجراء انتخابات, شرط أن يوفر كل ذلك الارتقاء الذي يطمح إليه السوريون.

والسؤال, هل تعي, أو هل تحترم المعارضة حقائق الواقع, وتتصرف وفق ما تمليه هذه الحقائق مَنْ توجّهات سياسية تصب في مصلحة الشعب السوري العليا في إنهاء الصراع والانتقال إلى إعادة العمران والارتقاء؟؟ أم إن المجتمعين في الرياض سيبقون أسرى أيديولوجيات وأجندات تقوم على إسقاط الدولة, هذا الأمر الذي أسقطته كل حقائق الواقع, ومَنْ يظل عالقاً به كمن يتداوى بالأوهام, ولن يحصد إلا الهباء.. نتمنى أن تفهم المعارضة حقائق الواقع, وأن تعمل وفق مقتضيات مصلحة الشعب العليا, بعيداً عما يريده حكام الخليج ودوائر الاستخبارات الغربية والصهيونية.

في مجال إطلاق عملية الإنتاج, بعدما استعادت معظم المناطق الأمن والأمان, فإن تشاركية الحكومة والقطاع العام والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة, تسعى لجعل عملية الإنتاج تدور في اتجاه إعادة العمران.. عمران المجتمع, مادياً وثقافياً وروحياً وحضارياً, حيث تعود سورية دولة إنتاج, ووطن الخير, وعاصمة تبادل المنافع مع كل البلدان. وفي هذا الإطار, فإن ما جرى في معرض دمشق الدولي في الأيام الماضية, وما فعله السوريون باندفاع مئات الآلاف منهم لزيارة المعرض, كان خطوة تفاعل وطني, أرادوا من خلالها أن يعلنوا أنهم فهموا الرسالة, واستوعبوا حقيقة هذا التطور, وانخرطوا في زيارة المعرض بمئات الآلاف واندفاع بالغ ليقولوا: (نحن الشعب السوري راية الانتصار دائماً) ونعمل -نحن السوريين- لتبقى سورية موطن الخير وعاصمة التفاعل الإنساني الحي وضوء الحضارة الأبيض المشع من تمازج ألوان مكوناته.. إنها سورية.

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