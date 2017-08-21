رحاب الإبراهيم ص 1:01 2017/08/21

قد تكون العلاقات الاقتصادية السورية- الأبخازية دون الطموح إلا أن معرض دمشق الدولي يعتبر نافذة هامة للبدء في انطلاقة جديدة تخرج هذه العلاقات من الركود الذي أصابها طيلة السنوات الماضية، حيث يأمل من خلال مشاركة جمهورية أبخازيا في تعزيز التبادل التجاري وتوطيده وخاصة كما يقول رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأبخازية غنادي غاغوليا: «إنه حان الوقت لتتخذ هذه العلاقات مسارها الفعلي، وخاصة أننا نشعر في سورية وكأننا في بيتنا»، ليوافقه الرأي غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس اتحاد الغرف التجارية بقوله: يوجد عدد كبير من السوريين من أبخازيا، ولدي أصدقاء وصهر من أبخازيا وهنا بادره نظيره الأبخازي بتأكيده أن ذلك يفرض عليه زيارة أبخازيا بأسرع وقت للمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

نقطة البداية

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» عن كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية انطلاقاً من معرض دمشق الدولي والإجراءات المطلوبة اتخاذها من حكومة البلدين لتحقيق هذه الغاية أكد غاغوليا أن مشاركة ابخازيا في معرض دمشق الدولي يعد نقطة البداية في مسار هذه العلاقات، واليوم حضور وفد رفيع مستوى يترأسه وزيرا الاقتصاد والصناعة يعد مبادرة هامة من أجل تعزيزها والسير بها نحو الطريق الصحيح، مبدياً تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة تطوراً واضحاً في تنشيط التبادل التجاري الثنائي وخاصة أن سورية تعيش نصراً حقيقياً ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية اليوم أخطر من الحرب العسكرية، ما يتطلب تعاون جميع الدول الصديقة مع بعضها لكسب هذه الرهان كما تم كسب المعركة العسكرية.

الوفد الأبخازي، الذي يترأسه وزيرا الاقتصاد والصناعة تقلص عدده عندما حط رحاله في غرفة تجارة دمشق إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية ونائبته وسيدة أخرى عضو في غرفة تجارة وصناعة أبخازيا وعدد من رجال الأعمال بسبب تعذر حضور الوفد جميعاً بسبب لقاء المفاجئ مع رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره القلاع مؤشراً هاماً على أخذ العلاقات الاقتصادية الثنائية مسارها الفعلي.

شراكة استراتيجية قوية

رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأبخازية بدا فرحاً في الحضور إلى سورية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي عده مؤشر نصر اقتصادي، وخاصة بعد لحظه الحياة الطبيعية في سورية وقدرة السوريين على الإنتاج، وإقامة مثل هذه التظاهرة الاقتصادية في هذه الظروف، ليشدد مجدداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في الفترة المقبلة والارتكاز إلى نقاط القوة من أجل إنتاج شراكة استراتيجية قوية ولاسيما في ظل وجود شركاء بين سورية وأبخازيا المتمثلة بروسيا، لافتاً إلى أن أول خطوة في مجال التعاون الثنائي تتمثل في المساعدة في نقل وتحويل الأموال بين سورية وروسيا في ظل العقوبات المصرفية المفروضة على كل البلدين، كما يمكن تنشيط التبادل السلعي من خلال وجود ممر بحري يسهل نقل البضاعة من سورية إلى روسيا والعكس، إضافة إلى السوق الأبخازية.

معارض متخصصة

وأكد غاغوليا أنه أثناء التواجد في معرض دمشق الدولي لحظ الاهتمام بالمنتجات الأبخازية، والسؤال عن كيفية تواجدها في الأسواق السورية، وهو أمر يحتاج جهة معينة للمساعدة على نفاذها، وهنا نطلب العون من غرفة تجارة دمشق لتحقيق ذلك، مؤكداً أبخازيا تعد من المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدرة إلى روسيا، وأبرز صادراتها تتمثل بالمنتجات الزراعية والمشروبات الكحولية، وقد أبدى القلاع استعداده للتعاون في هذا المجال، مقترحاً إمكانية إقامة معارض متخصصة مشتركة، مع عرض خاص لمنتجات الأبخازية وبالمقابل عرض المنتجات السورية في الأسواق الأبخازية.

اتفاقية للتعاون

المناقشات بين الطرفين التي لم تستمر وقتاً طويلاً أثمرت توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين سورية وأبخازيا علماً أنه خلال السنة الماضية تم الاتفاق مع اتحاد المصدرين على إقامة معرض مشترك والاتفاق على توقيع اتفاقية للتبادل التجاري إلا أنه تم تأجيلها حتى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا، واليوم الأمر بات متاحاً ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل السلع عبر الممر البحري ونقل الأموال لكسر الحصار الاقتصادي.

تبادل الزيارات والخبرات

غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق شدد في بداية الاجتماع على توثيق العلاقة وتبادل الزيارات مع العمل على ضمان نفاد البضائع السورية إلى أبخازيا والعكس، مؤكداً أن أبخازيا تشتهر بالصناعة السياحية، لذا من الضروري تشجيع الرحلات السياحية بين البلدين تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

دليل تعاف

نائبة رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية أبدت عند سؤال «تشرين» لها عن انطباعها عند رؤية سورية مجدداً بعد سنوات الحرب وما رافقها من تضليل إعلامي شوه الحقائق، إعجابها بسورية وشعبها المحب للحياة والفرح عبر تصميمه على عيش حياتهم الطبيعية رغم كل ظروف الحرب وتحديهم تداعياتها، عبر إنتاج النصر والفرح ضد الإرهاب والموت، بدليل إقامة معرض دمشق الدولي الذي يعد أكبر دليل على بدء تعافي سورية ونهوضها مجدداً.

منفعة ثلاثية

رجل الأعمال السوري المغترب المهندس ياسر أباظة أكد أنه في حال تفعيل الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية الأبخازية وغرفة تجارة دمشق سيؤدي ذلك إلى منفعة كبيرة مشتركة للبلدين وخاصة في ظل وجود سهولة في تحويل الأموال ومرفأ بحري هام يسهل نفاد البضائع، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مصنع من رجال الأعمال السوريين في أبخازيا وتصدير منتجاته إلى روسيا، التي ترحب بمثل هذه الخطوة بشكل ينعكس على مصالح البلدان الثلاثة.

الذي قَدِم على غرفة تجارة دمشق في إطار لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين والاتحادات والفعاليات الاقتصادية .