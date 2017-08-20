معذى هناوي: ص 5:05 2017/08/20

استثنائية معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين لم تنبع فقط من التغلب على الظروف القاهرة التي فرضها الإرهاب والحصار الاقتصادي الغربي، وإنما كذلك من السوريين أنفسهم والإصرار، لليوم الثالث على التوالي على زيارة المعرض, وتقاطرهم بمئات الآلاف لمتابعة هذه التظاهرة المهمة.

هذه الاستثنائية تجلّت بقيام وزير الداخلية اللواء محمد الشعار بتفقد الإجراءات التنظيمية لتسهيل وصول وعودة المواطنين من أرض المعرض وإليها وتأكيده معالجة جميع الثغرات التي ظهرت بالعمل على تأمين وصول الزائرين بأقل زمن وأسهل السبل بشكل آمن ومن دون عقبات، مبيناً أن الإقبال الكبير على زيارة المعرض دليل تعافي سورية.

مع الإشارة إلى رفع عدد وسائط النقل الداخلي إلى 170 باصاً ترفد أسطول نقل المواطنين والتخفيف من الازدحام.

وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي وضمن جولة قام بها إلى جانب كل من وزيري النفط والثروة المعدنية والموارد المائية طمأن بأن إنارة المعرض لا تؤثر سلباً في المنظومة الكهربائية ولا تشكل سوى اثنين بالألف والاستطاعة الإجمالية هي بحدود 5 ميغا واط والمولدة هي 2400 ميغا واط وهي لا تؤثر مطلقاً في موضوع التقنين الكهربائي بدمشق وريفها وحتى المحافظات الأخرى وأن جديدنا في مجال الطاقة مشروع «صلة الكهرباء من المصدر حتى المشترك» ومحطة كهرومائية جديدة.

وعلى صعيد المشاركات اعتبر رجال الأعمال الروس أن اللقاءات التي عقدت في إطار ملتقى رجال الأعمال السوري- الروسي فرصة كبيرة ومهمة جداً لتنمية وتطوير الواقع الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري والاطلاع على فرص الاستثمار المتعلقة بإعادة الإعمار، كما عبر رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في السفارة الروسية بدمشق عن إعجابه بحفل الافتتاح وما شاهده من تعابير السعادة والفرح على وجوه السوريين الذين حرموا سنوات طويلة.. فقد رأيت سورية السلام والمحبة متمثلة بافتتاح المعرض.

شركات صناعية ونفطية وهندسية روسية في معرض دمشق الدولي

وتنوعت تخصصات الشركات الروسية المشاركة في الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي، حيث شملت مجالات الصناعة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والصحة والمواد الغذائية والدعاية والإعلان والاستشارات الهندسية.

وفي تصريح لـ«سانا» أكد رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في سفارة روسيا الاتحادية بدمشق الدكتور إيغور ماتفييف أن بلاده تعير اهتماماً كبيراً لمعرض دمشق الدولي وأن المشاركة الروسية في المعرض فعالة وأساسية، والدليل على ذلك المشاركة واسعة النطاق في المجالات المختلفة.

ولفت ماتفييف إلى أنه تمّ ترتيب سلسلة لقاءات للشركات الروسية المشاركة في المعرض مع الوزارات والهيئات السورية المختصة حيث عقد ملتقى رجال الأعمال السوري- الروسي بدمشق، مبيناً أهمية الملتقى من أجل تمكين إقامة علاقات مباشرة ووثيقة بين القطاع الخاص الروسي ونظيره السوري.

وأشار ماتفييف إلى الجهود المبذولة في سبيل تشجيع التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى مشاركة 12 شركة روسية في جناح المعرض وهي شركات تعمل في مجالات مختلفة منها شركة «سوفركريم» التي تعمل في سورية منذ مدة والمختصة بمعالجة الحبوب وتصنيع المطاحن، وتعرض في الجناح نماذج لبعض المعدات التي تصنعها.

من جهتهم رأى المشاركون في الجناح الروسي أن المعرض فرصة لعرض منتجاتهم وإيجاد سوق جديدة لها، حيث أشار المسؤول عن قسم مصنع حلويات «نيفيسكي كونديتير» إلى الانتشار الواسع للشركة في روسيا ودول أوروبية وأن مشاركتهم في المعرض ستتيح لهم فرصة لإيجاد سوق جديدة لتصدير منتجاتهم.

بدوره وكيل شركة «سوفوكريم» الدكتور نضال أحمد بيّن أن الشركة تجهّز حالياً مطحنة تلكلخ باستطاعة مقدارها 600 طن يومياً وأنه سيتم نهاية العام الحالي تسليم المطحنة جاهزة للإنتاج.

ومن بين الشركات الروسية المشاركة في المعرض شركة «بوليترانس» وهي من رواد المطورين والمصنعين للمقطورات الثقيلة، وشركة كومبليت أنيرغو للخدمات الهندسية وشركة «يوراسيا» لحفر آبار النفط والغاز وتصنيع المعدات الخاصة بالتنقيب عن النفط.

شخصيات يمنية: إقامة المعرض تتويج لانتصارات الجيش السوري

إلى ذلك أكد الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي الناصري اليمني عبد القادر سلام أن إقامة معرض دمشق الدولي بعد انقطاع دام خمسة أعوام تشكل تتويجاً لانتصار الجيش العربي السوري وقيادته في الحرب على الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال سلام في تصريح خاص لـ«سانا في صنعاء: إن إقامة هذا المعرض دليل إثبات فشل كل مؤامرات الخونة والعملاء الذين قبلوا بأن يكونوا معول هدم لأوطانهم وأداة قتل وتمزيق للشعب السوري البطل الذي التف حول قيادته المخلصة والصامدة صمود جبل قاسيون في وجه كل هذه المؤامرات.

من جانبه رأى الإعلامي والناشط السياسي زيد الغرسي أن افتتاح المعرض في دورته التاسعة والخمسين يدل على أن سورية انتقلت إلى مرحلة التطوير الاقتصادي بعد إفشالها كل المؤامرات الاقتصادية لدول العدوان ويدل أيضاً على متانة وقوة الاقتصاد السوري الذي نجح بالصمود والمواجهة بفضل السياسات الصحيحة للدولة السورية.

ولفت الغرسي إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في المعرض تؤكد دور سورية المحوري في المنطقة والعالم وأنها انتصرت على محاولات تدمير اقتصادها وعزلها عن العالم وبدأت تستعيد عافيتها لتعود مجدداً إلى الساحة الإقليمية والدولية.

بدوره قال الكاتب الصحفي طه العامري: إن افتتاح معرض دمشق الدولي رسالة عربية سورية تقول وتؤكد عبارة واحدة هي: انتهت اللعبة وإن مرحلة جديدة تدشّنها سورية الأرض والإنسان والقدرات، لافتاً إلى فشل جميع المخططات التآمرية التي استهدفت سورية ودورها بفضل صمود جيشها وشعبها.

وأضاف العامري: إن المعرض تأصيل لبداية مرحلة سورية جديدة بقدر ما هو إعلان عن سقوط المؤامرة وانتصار الإرادة العربية السورية بعد كل هذه السنوات العجاف التي استنزفت قوة وقدرات المتآمرين مادياً ومعنوياً وأخلاقياً، مؤكداً أن سورية رغم كل جراحاتها هي الكاسب مع حلفائها في معركة إثبات الوجود والفعل، وانتصارها هو انتصار لمحور المقاومة وحلفائه.

شركات سيارات جديدة وعروض لجذب الزبائن

ويستحوذ سوق السيارات على مساحة مميزة من معرض دمشق الدولي بنسخته التاسعة والخمسين عبر شركات وجدته فرصة لكسب مزيد من الزبائن، وأخرى اختارت هذا الحدث لتعلن حضورها وتعرّف عن نفسها وعروضها.

وبيّن المدير المالي للشركة السورية- الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات «سيامكو» أسامة اللو في تصريح لـ«سانا» أن الشركة تعرض في جناحها ثلاث سيارات إنتاج 2017 هي «الميرا» و«شمرا» و«شهبا» مع عروض خاصة تتمثل بتخفيض على سعر «شهبا» وتقسيط سعرها لثلاث سنوات.

وتوقّع اللو أن تظهر نتائج الإقبال الجيد الذي يشهده المعرض خلال يومين إلى ثلاثة، حيث يحتاج الزبائن إلى وقت للاطلاع على عروض كل الشركات ثم اتخاذ قرار الشراء، وقال: رغم المنافسة فالسوق يتسع للجميع.

بدوره أشار مدير صالة شركة «ملوك» لتجارة السيارات عماد حبش إلى أن الشركة وهي متخصصة بالسيارات الصينية بمختلف أنواعها وأحجامها سبق أن شاركت في معرض دمشق الدولي لاستقطاب شريحة أوسع من الزبائن ضمن الظروف والمعطيات الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن.

وبيّن حبش أن الشركة ستطرح عروضاً على سيارات موديل 2012 وتسهيلات بالتقسيط لمدة 40 شهراً وبدفعات مقبولة، وقال: إن تفاعل الزوار جيد وهناك أشخاص يأتون في أوقات مختلفة للاستفسار عن مواصفات السيارات والأسعار لتثبيت الشراء.

وبينما تبحث بعض الشركات عن زبائن جدد وتحاول جذبهم من خلال العروض اختارت شركة «جاك موترز» معرض دمشق الدولي للإعلان عن نفسها حسب مدير شركة المبيعات فيها مصطفى العقاد الذي أوضح أنها شركة صينية يزيد عمرها على 52 عاماً وأحدثت وكالة لها في سورية منذ خمسة أشهر، حيث تستورد قطع السيارات ليصار إلى تجميعها ضمن معملها بمدينة عدرا الصناعية.

وكشف العقاد أن الشركة ستطرح منتجها في السوق بعد ستة أشهر عبر 4 موديلات، مشيراً إلى أنها لاقت ردود فعل إيجابية من زوار المعرض وهو أمر مشجع.

وقال أحمد دخان مشرف قسم إعمار «موتورز» للسيارات: إن السيارات الحديثة التي طرحتها الشركة لاقت إعجاب الزائرين الذين توافدوا بكثافة منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض.

وأبدى الزائر موفق الشيخ إعجابه بالسيارات الجديدة المطروحة في المعرض لكونها تحظى بمواصفات جيدة وأشكال متميزة تضاهي السيارات ذات الماركات العالمية المطروحة في السوق والتي فرضت سيطرتها لسنوات طويلة.

من جهته بيّن الزائر سامر الأخرس أن السيارات المطروحة بشكل عام في المعرض جيدة ومواصفاتها حديثة ولافتة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في عروض التقسيط لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لاقتنائها ولاسيما من ذوي الدخل المحدود.

بيوت جاهزة للبيع من غرفة إلى طابقين

كما طرحت شركة بعلبكي عدداً من نماذج المنازل الجاهزة للبيع بأحجام وتصاميم مختلفة في جناحها بمعرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين.

وأوضح إحسان بعلبكي صاحب شركة بعلبكي للصناعة والتجارة في تصريح لـ«سانا» أن البيت الجاهز يمكن تركيبه ونقله في حال تغيير مكان الإقامة مع عزل حراري.

وأشار إلى أن الشركة قدمت عدة نماذج من هذه المنازل بأحجام وتصاميم مختلفة، موضحاً أن هذا المشروع يستهدف الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل وتمت دراسته ليتمكن أي شخص من شرائه ويبنيه بنفسه في حال امتلاكه الأرض اللازمة لإقامته عليها، ويرى أن هذا المنزل أحد الحلول الناجعة لإعادة الإعمار في وقت فقد فيه مئات الآلاف من السوريين منازلهم بسبب الاعتداءات الإرهابية خاصة أن هناك مناطق تحتاج إلى وقت لإعادة تأهيل البيوت المتضررة أو بنائها من جديد.

وأضاف: إن الإسراع بعودة المهجرين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم أو فقدوها بشكل كامل بسبب الاعتداءات الإرهابية كانت في صلب اهتمام المشروع.

وأوضح أن حجم البيت أو مساحته تبدأ من غرفة واحدة بحدود 14م2 بتكلفة نحو 600 ألف ليرة سورية حتى بناء من طابقين وذلك يتوقف على حاجة المشتري إضافة إلى أن البيت صديق للبيئة بحيث يمكن تغذيته بالكهرباء من الطاقة الشمسية.

فكرة المشروع بدأ العمل عليها قبل سبع سنوات وبناء على دراسة من نقابة المهندسين وفق ما أكده البعلبكي الذي قال: الشركة صدّرت نماذج إلى العراق والسعودية ولبنان والأردن ولم نتلق أي شكوى ولدينا استعداد أن نقدم نماذج منه في الريف السوري حتى يطلع عليه الناس ويجربوه، مبيناً أن هذا النوع من المنازل معمّر كغيره فهو مصنوع من الإسمنت والمغنيزيوم الذي يحفظ الطاقة وأن 70 بالمئة من المواد اللازمة له متوافرة بالسوق السورية وأنه في حال لاقى المشروع إقبالاً يمكننا أن ننتج باقي المواد المستوردة في سورية.

بدوره المهندس ياسر رجولة مدير مختبر بناء للبيوت الجاهزة يرى أن الوقت مناسب لطرح مثل هذه النماذج من المنازل في سورية، ناصحاً الباحثين عن منزل لاقتنائه لكونها تتصف بسرعة التنفيذ وقلة التكاليف كحل أمثل سريع لامتلاك منزل لا يحتاج لتحضيرات أو يد عاملة حيث يمكن لصاحب البيت إعماره بنفسه، مبيناً أن أهم ما يميز تركيبة البيت العزل الحراري والمائي بفارق حد أدنى 12 درجة ما بين داخل البيت وخارجه وهذا يوفر استهلاك الطاقة والكهرباء إضافة إلى إمكانية نقله إلى مكان جديد.. فك وتركيب.. مثل ألعاب الأطفال.

وأوضح رجولة أن الشركة تقدم هيكل المنزل مع أدوات تركيبه والمخطط ونترك للمشتري اختيار أن نقوم بتركيبه أو يقوم هو بنفسه ببنائه وهذا يقلل نسبة التكاليف، مشيراً إلى أن تركيبه لا يحتاج أكثر من ثلاثة أيام لافتاً إلى أن هذا النوع من المنازل يفضل أن تكون في مناطق الأرياف.

ولفت إلى أن هذه المنازل أحد الحلول البديلة عن الإسمنت والحديد واختصار الوقت وتوفير الإكساء وواحدة من أحدث نظم البناء في العالم باللجوء إلى استعمال مغنيزيوم بورد مع تسليح خفيف.

طرقات ومنافذ عبور جديدة سهلت دخول 175 ألف زائر

إلى ذلك واصل معرض دمشق الدولي في دورته الـ59 استقبال زواره لليوم الثالث والذين بلغ عددهم 175 ألف شخص للإطلاع على أجنحة الشركات وما تقدمه من معروضات وحضور الحفل الفني والعروض الراقصة والفعاليات المخصصة للأطفال.

وبيّن مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن عدد زوار المعرض أمس بلغ حوالي 175 ألف شخص، مشيراً إلى أنه تمت زيادة عدد الباصات المخصصة لنقل الزوار إلى 150 حافلة وإضافة 71 ميكرو باصاً لتسهيل وصول الزوار إلى مدينة المعارض بيسر ومعالجة مشكلة الازدحام المروري التي حصلت أمس الأول من خلال فتح طرقات ومنافذ عبور جديدة لمدينة المعارض.

تصوير: محمد الفندي