ص 5:05 2017/08/20

تقدمت وحدات من الجيش العربي السوري في جرود قارة والجراجير بالقلمون الغربي في ريف دمشق بعد تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت عدداً من النقاط المحصنة للتنظيم، ما دفع مجموعات من الإرهابيين لتسليم أنفسهم بينهم متزعمون، كما حققت وحدات من الجيش أيضاً إصابات مركزة في صفوف «داعش» ومحاور تحركه في دير الزور، يأتي ذلك في وقت واصل متزعمو التنظيم التكفيري فرارهم من مدينة الميادين.

وفي التفاصيل، حققت وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية تقدماً في جرود قارة والجراجير بالقلمون الغربي بريف دمشق بعد تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل «سانا» في القلمون الغربي بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية نفذت عمليات مكثفة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي من عدة اتجاهات في جرود الجراجير وقارة وفرضت سيطرتها صباح أمس على تلال ومرتفعات حرف وادي فارة ورأس شعبة المغارة وقرنة شميس دوار خنجر وشعبة السوقي ووادي دوار خنجر وشميس الزمراني ومرتفع ثنايا الحريق ووادي مسعود ووادي أبو خضير وعلى شعبة سرور وقبر العرسالي وخربة العيلة.

وأشار المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير عدد من النقاط المحصنة لـ«داعش» ومقتل وإصابة العديد من إرهابييه.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش والمقاومة اللبنانية واصلت تقدمها إلى منطقة العرقوب ورابية النحاش بالقلمون الغربي.

إلى ذلك ذكر المراسل أنه بعد التقدم الكبير لوحدات من الجيش السوري والمقاومة اللبنانية في جرود القلمون الغربي بدأت مجموعات من تنظيم «داعش» الإرهابي بتسليم نفسها عند معبر الزمراني الذي أصبح تحت السيطرة النارية بشكل كامل.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول تحصينات وتجمعات لتنظيم «داعش» في مرتفع قرنة الشلوبي ومعبر ميرا ومعبر فيخا ومعبر مرطبيا ومنطقة الزمراني في جرود قارة والجراجير في القلمون الغربي.

وفي دير الزور وجهت وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وأفاد مراسل «سانا» في المحافظة بأن وحدات من الجيش خاضت معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم «داعش» على محور منطقة المقابر بالتزامن مع تنفيذ سلاحي الجو والمدفعية رمايات مكثفة على تحركات ونقاط وتحصينات للتنظيم في حويجة صكر والبانوراما وحويجة المريعية وأحياء الحميدية والجبيلة والرشدية.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات والرمايات أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم «داعش» من بينهم العراقي أحمد العبيدي إضافة إلى تدمير أسلحة وعتاد لهم.

ودمرت وحدات من الجيش بإسناد جوي قبل يومين تجمعات ومقرات لتنظيم «داعش» وقضت على العديد من إرهابييه من بينهم ما يسمى «مسؤول الاستتابة» لدى تنظيم «داعش» في دير الزور الملقب بـ«أبو العباس» في حيي الرشدية والحويقة ومحيط الفوج 137 ومنطقة الموارد ومحيط حقل التيم ومنطقة البانوراما وقرية المسرب.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من مدينة الميادين بالريف الشرقي أن تنظيم «داعش» أعدم الإرهابي «أبو أسباط السوداني» الذي يصفونه بأنه «أمير» ما يسمى «معاهد التوبة المغلقة» في المدينة وما حولها، مؤكدة فرار عدد من متزعميه من بينهم المدعو «أبو الحوراء التونسي» «مسؤول إذاعة البيان» من الميادين وبحوزتهم 300 ألف دولار.

وكانت مجموعة من إرهابيي «داعش» فرّت قبل أيام، من بين أفرادها أحد المتزعمين «الأمنيين» في تنظيم «داعش» المدعو «جليبيب التونسي» إضافة إلى «أبو طلحة البلجيكي» وبحوزتهما نحو 39 مليون ليرة سورية.

ولفتت المصادر إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام باختطاف عشرات المدنيين في الريف الغربي وسط حالات فرار جماعية وذلك بعد الخسائر التي مُني بها التنظيم خلال تقدم وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في البادية وأرياف الرقة وحماة وحمص.