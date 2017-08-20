ص 5:05 2017/08/20

استشهد شخص وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة باعتداءات بالقذائف الصاروخية على حي الزهراء بمدينة حمص في خرق لمذكرة مناطق تخفيف التوتر.

وذكر مراسل «سانا» في حمص أن المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي المشمول باتفاق تخفيف التوتر قصفت مساء أمس بعدد من القذائف الصاروخية حي الزهراء ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى احتراق عدد من السيارات وأضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي دمشق أصيب 3 أشخاص بجروح باعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة بـ6 قذائف هاون وصاروخية على أحياء سكنية في مدينة دمشق في خرق جديد لمذكرة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ«سانا» بأن مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية استهدفت مدينة دمشق بـ6 قذائف سقطت 3 منها في حي باب توما وأسفرت عن إصابة شخص، في حين أصيب شخصان نتيجة سقوط 3 قذائف في منطقة الحميدية.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم بالاعتداء الإرهابي.

وأصيب 14 شخصاً بجروح في الثاني من الشهر الجاري باعتداء مجموعات إرهابية مسلحة بـ17 قذيفة متنوعة على أحياء في مدينة دمشق، حيث انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها للمذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات الإرهابية وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.