ص 5:05 2017/08/20

أقامت كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة أمس قداساً إلهياً بمناسبة تنصيب المطران مار موريس عمسيح مطراناً لأبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس.

وقال البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم في تصريح لمراسل «سانا»: إن هذه الاحتفالية تعبّر عن عودة الحياة والتعافي إلى سورية التي كانت على الدوام بلداً للأمان والسلام والوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من الأهالي والفعاليات الاجتماعية هي رسالة إلى العالم أجمع بأن سورية في طريقها إلى التعافي من آثار الحرب والدمار وإعادة الاستقرار بفضل التضحيات الكبيرة للشهداء.

ودعا البطريرك أغناطيوس أبناء سورية المغتربين إلى العودة لبلدهم والمشاركة في إعادة إعماره وبنائه.

بدوره أشار المطران عمسيح إلى الروح الوطنية العالية لأبناء محافظة الحسكة ومنطقة الجزيرة والفرات رغم الظروف والصعوبات التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن عودة التفاؤل لدى السوريين هي بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل إعادة السلام والاستقرار إلى ربوع الوطن.

من جهته أوضح أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي سليمان الناصر أن المشاركة الواسعة من مختلف شرائح ومكونات المجتمع في المحافظة بهذه المناسبة هي تأكيد على الوحدة الوطنية الراسخة لأبناء سورية التي تشكل لوحة فسيفسائية جميلة عصية على محاولات بث الفتنة والأحقاد التي سعى إليها أعداء الوطن.

بدوره أكد مفتي الحسكة الدكتور عبد الحميد الكندح على دور رجال الدين في الدفاع عن الوطن وصون ترابه عبر التركيز على نشر تعاليم الأديان السماوية السمحة والنبيلة والبعيدة عن العنف والحقد والكراهية والعمل على نشر أخلاق وقيم المحبة والألفة والسلام.

فيما أوضح كاهن كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في الحسكة الأب كبرائيل خاجو أن هذه المناسبة رسالة بأن كل أبناء الشعب السوري مستمرون في التشبث بأرضهم ووطنهم والدفاع عنه بأرواحهم ودمائهم.

حضر الفعالية أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء مجلس الشعب وممثلون عن الطوائف المسيحية في المحافظة وفعاليات رسمية وأهلية واجتماعية ودينية.

وخلال حفل استقبال أقيم في مبنى محافظة الحسكة أكد البطريرك أغناطيوس أن سورية تعيش اليوم مرحلة الانتصار بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري والتي تملأ قلوبنا بالأمل بالنصر النهائي على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن.

وأضاف البطريرك أفرام الثاني: إننا نعيش نهاية مرحلة صعبة تمثلت في عدوان غاشم على بلدنا سورية، ولقد حان الوقت لتوحيد الجهود لإعادة الإعمار والنهوض بسورية من جديد، معرباً عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء سورية.

ودعا البطريرك أفرام الثاني أبرشية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بالحسكة إلى أن تكون في خدمة الإنسان -بغض النظر عن انتمائه- وأن تستمر بتقديم المساعدة ليبقى هذا البلد عزيزاً قوياً بوحدته الوطنية الراسخة والتي قلّ نظيرها.

من جانبه بيّن محافظ الحسكة جايز الموسى أهمية زيارة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني إلى محافظة الحسكة لكونها تحمل رسالة محبة وسلام وجمعت كل أطياف أبناء الحسكة، في رسالة واضحة بأن أبناء هذه المحافظة سيبقون متحابين رافضين للعنف والفتن التي يحاول البعض من خلالها زعزعة الأمن والاستقرار.