ص 5:05 2017/08/20

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ المشروعات الحيوية في محافظة حمص واقع العمل بالمشروعات التي تم الاتفاق على إنجازها، إضافة إلى تقييم ما تم التوصل إليه ووضع خطة لمتابعة وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس أن هدف الاجتماع متابعة المواضيع على أرض الواقع مع المديرين والمعنيين كل باختصاصه والعمل على إنجاز المشروعات بالسرعة القصوى.

وبيّن الوزير يازجي أنه تم وضع خطة تنفيذية كاملة خلال فترات زمنية محددة سيتم لحظها بشكل مستمر بحيث سنرى في كل فترة شيئاً جديداً على أرض الواقع من أجل تنفيذ ما تم إقراره، لافتاً إلى أنه تم تقسيم الخطط على أرض الواقع إلى خطتين من أجل السرعة بالتنفيذ هما: خطة طوارئ وهي خطة تنفيذية آنية سريعة وهي للمبالغ المرصودة سيتم الحصول من خلالها كل خمسة عشر يوماً على شيء جديد، وخطة ثانية إنمائية ستتم العودة من خلالها إلى إعادة الإعمار.

ونقلت «سانا» عن يازجي توضيحه أنه تم إقرار عدد من المشروعات ورصد مبلغ مالي لزوم العمل، كما تمّ إقرار بعض المواضيع خلال الفترات القريبة سيتم لحظها على أرض الواقع، مؤكداً أن اللجنة تعمل كفريق واحد لمتابعة تنفيذ المشروعات.

وأشار يازجي إلى أن اللجنة زارت منطقتي الحواش والوعر بهدف وضع رؤية أولية للمشروعات والمخططات التنفيذية لرفعها يوم الثلاثاء لمجلس الوزراء.

من جانبه أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أهمية التواصل بين اللجنة والمعنيين بشكل يومي من أجل تسهيل العمل وتنفيذ المشروعات بدقة عالية.

بدوره أكد محافظ حمص طلال البرازي أن الاجتماع «اليوم» هو في أطر المتابعة للزيارة الوزارية لتقييم ما تم التوصل إليه ووضع خطة للمتابعة والتنفيذ للمشروعات الخدمية والتنموية.

واستعرض البرازي المشروعات والمدة الزمنية المخصصة لها والمبالغ المالية المرصودة والشركات التي ستنفذها، لافتاً إلى أن خمس مدارس ستفتتح بحي الوعر مع افتتاح العام الدراسي، كما تمت معالجة 36 نفقاً بالحي من خلال ردمها وصيانة معظم الطرق، وشبكة الصرف الصحي أصبحت جاهزة.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الصليبي أنه تمّ إعداد وتوقيع عقود خلال الأسبوع الماضي مع شركة الدراسات الفنية لوضع الدراسات الفنية لبعض المشروعات وسيتم الأسبوع القادم تصديق هذه العقود.

يشار إلى اللجنة الوزارية تتألف من وزراء الصحة الدكتور نزار يازجي رئيس اللجنة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، والسياحة المهندس بشر يازجي.

حضر الاجتماع قائد شرطة حمص وعدد من المديرين ورؤساء البلديات المعنيين.