دمشق ـ ميسون شيباني: ص 5:05 2017/08/20

ضمن جولة قام بها كل من وزراء الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية للاطلاع على أجنحة المعرض ومرافقه، صرّح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي لـ«تشرين» بأنه ضمن الجولة خصصنا للمعرض نقطة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين نعتز بآرائهم واستفساراتهم حول واقع الكهرباء، ونتابعها عن كثب ونجهد على حلّها وتذليل أي صعاب قد تنشأ من باب الحرص الأكيد على إيصال التيار بوتائره المقبولة إلى كل منطقة ومحافظة بالتوازي، ونركّز على موضوع الحماية الترددية، ومن ثم الاهتمام الشديد بما يخص تسديد الفواتير الكهربائية والاستعلام عنها، وهناك اهتمام بالطاقات التقليدية وطاقات الرياح لتوليد الكهرباء.

وقد اجتمعنا ـ حسب وزير الكهرباء ـ مع عدد من الدول بما يخص التشاركية للاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بموضوع الطاقات الشمسية والريحية، واليوم أصبح لدينا 6 مشروعات بما يخص هذين المجالين «الريحي والشمسي» وبمبلغ يقدر بـ84 مليون دولار بقيمة استطاعة 97٫5 ميغا واط.

وأكد الوزير أن هناك مشروع /صلة الكهرباء من المصدر/ محطة التوليد حتى عداد المشترك، إضافة إلى محطة كهرومائية جديدة.

ونوّه وزير الكهرباء أن إنارة المعرض لا تؤثر سلباً في المنظومة الكهربائية ولا تشكل سوى اثنين بالألف والاستطاعة الإجمالية هي بحدود 5 ميغا واط، والمولدة هي 2400 ميغا واط، وهذه النسبة لا تؤثر نهائياً في موضوع التقنين الكهربائي في دمشق وريفها ولا حتى بأي محافظة أخرى.

وأضاف: الوضع الكهربائي مستقر في كل المحافظات قبل فعاليات المعرض وأثنائها، وواقعنا الكهربائي مرتبط بانتصارات الجيش العربي السوري، فكلما حرر الجيش نقطة جديدة تكون بمنزلة قيمة مضافة بالتوليد الكهربائي، والوزارة جاهزة بأسطولها لخدمة المنظومة الكهربائية وتذليل أي مشكلة قد تحصل.