ص 5:05 2017/08/20

كما كان متوقعاً احتشد آلاف المواطنين لمتابعة الفنان وفيق حبيب في مسرح مدينة المعارض الذي يحتض البرنامج الفني الحافل لمعرض حيث رددوا في جو من البهجة والفرح كجوقة موسيقية جميع الأغاني التي انتقاها الفنان حبيب لتقديمها في الحفل لتكون من أجمل الحفلات التي أحياها خلال السنوات الأخيرة.

الفنان وفيق حبيب شدا خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشعبية والفولكلورية من التراث السوري العريق إضافة إلى المواويل والميجانا التي حيّا من خلالها سورية وانتصارات جيشها المدوية وصمود السوريين وتلاحمهم وتمسكهم بوطنهم وسيادته.

وتفاعل الجمهور الكبير الذي تابع الحفل على مدار ساعتين من الزمن بالتصفيق والغناء مرددين معه أشهر أغانيه التي نالت شهرة واسعة في سورية والعالم العربي ولا سيما أغاني: «حيوا سورية» و«حبات التوت» و«خمس صبايا» و«ليكي لي».

الحفل الفني في ثالث أيام معرض دمشق الدولي بدأ بعرض مسرحي بعنوان «زغردي يا شام» قدمته فرقة «المهرة» السورية للرقص الشعبي بقيادة الفنان ماهر الحمامي تضمن مجموعة من اللوحات الفولكلورية المستوحاة من التراث السوري.

وجسّدت الفرقة من خلال عرضها «زغردي يا شام» سورية الحضارة والتاريخ والمستقبل التي انتصرت بشعبها وجيشها لتؤكد مرة أخرى إرادة الحياة لدى السوريين وصمودهم في وجه جميع التحديات والمؤامرات.