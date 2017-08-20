ص 5:05 2017/08/20

برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تنطلق عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي تنظمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين وشركة «سيريتل»، وذلك في جناح خاص ضمن معرض دمشق الدولي.

ويشارك في المعرض أكثر من 650 مخترعاً من مصر والعراق وإيران بالإضافة إلى سورية باختراعات ترتبط بإعادة الإعمار والطاقة البديلة ومشروعات ومستلزمات صناعية وتجارية وتنموية وخدمية مختلفة.

وذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي في تصريح له أمس أن إقامة المعرض والمشاركة الواسعة من المخترعين والمبدعين تؤكد أن سورية تنبض بالحياة وأن شعبنا أقوى من المؤامرات والمخططات وكل أساليب القتل والإرهاب، وقال: إن الإقبال الجماهيري على معرض دمشق الدولي هو رسالة للعالم أجمع أن إرادة الحياة لدى السوريين أقوى من كل وسائل القتل والتخريب والتدمير وأن ثقافة البناء والإعمار والمحبة ستبقى المنطلق والأساس من أجل بناء وتطوير سورية وإعادة إعمارها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأوضح الوزير الغربي أن جناح معرض الباسل للإبداع والاختراع يضم عدداً من الاختراعات لمخترعين من فئات عمرية مختلفة وستتم الاستفادة منها في المجالات الصناعية والمشروعات التنموية لعدد من المؤسسات والشركات والقطاعات، لافتاً إلى الاهتمام الذي يحظى به الإبداع والاختراع والتميز عبر استثمار الكفاءات والطاقات بشكل علمي ممنهج في مجالات التنمية الشاملة وفي وزارات ومؤسسات الدولة بحيث يكون التميز العنوان الأبرز في أي عمل أو نشاط.

وأشار الغربي إلى أنه سيتم توزيع جوائز مجزية على الفائزين بالمراكز الأولى في ختام المعرض، حيث تبلغ جائزة المركز الأول مليوناً ونصف مليون ليرة سورية، بينما تبلغ جائزة المركز الثاني مليوناً و250 ألف ليرة سورية والجائزة الثالثة مليون ليرة سورية بالإضافة إلى جوائز نقدية أخرى ستوزع على عدد من المشاركين.